Rezept mit Zwetschgen: Zwetschgendatschi - Video

Kaum ist es mit den Kirschen vorbei, gibt es auch schon das nächste Obst im Garten: Zwetschgen. Die lilafarbene Frucht ist sehr vielseitig und kann ab Mitte August geerntet werden. Ein fränkisches Rezept mit Zwetschgen ist der Zwetschgendatschi. Der Kuchen ist im Spätsommer nicht weg zu denken. Dabei sind die Geschmäcker ganz verschieden: Die einen mögen keinen Hefeteig und backen ihn daher mit einem Mürbeteig. Andere wiederum schmeckt der Kuchen besser mit Streuseln. Wir haben für Sie ein Rezept mit Hefeteig und Streuseln.

Zutaten für Zwetschgendatschi

Für den Teig:

350 g Mehl

1 Päckchen Trockenhefe

125 ml lauwarme Milch

1 Prise Salz

50 g Zucker

50 g Butter

1 Ei



Für den Belag:

2 kg Zwetschgen

50 g Zucker

1 Päckchen Vanillezucker



Für die Streusel:

150 g Mehl

100 g Butter

60 g Zucker

1 TL Vanillezucker

Rezept für Zwetschgendatschi: so einfach geht´s

Zunächst muss ein Hefeteig hergestellt werden. Hierfür werden alle Zutaten zu einem Teig verknetet. Der Teig sollte dann 40 Minuten an einem warmen Ort stehen gelassen werden. Währenddessen werden die Streusel hergestellt. Hierfür geben Sie ebenfalls alle Zutaten in eine Schüssel und rühren bis sich Klumpen gebildet haben. Die Streusel beiseite stellen.



Nachdem der Teig aufgegangen ist, muss er auf einem Backblech ausgerollt werden. Hierbei sollten Sie die Ränder etwas nach oben ziehen, um einen schönen Kuchenrand zu formen.



Nun geht es an den Kuchenbelag. Die Zwetschgen werden entkernt und auf dem Kuchen verteilt. Zucker und Vanillezucker miteinander vermischen und über den Kuchen streuen. Zum Schluss noch die Streusel auf den Kuchen geben und ihn dann bei 200 Grad Ober-/Unterhitze für 35 Minuten backen.



Guten Appetit!