Feierlicher Genuss an Weihnachten oder Silvester

Wer am 2. Weihnachtsfeiertag* noch nicht genug hat vom reichlichen Festessen und noch eine Räumlichkeit sucht, um mit der Familie gemütlich Essen zu gehen, der ist genau richtig in Steinberg beim Gasthof "Zum Frack"! Der Gasthof bietet für seine Gäste am letzten Weihnachtsfeiertag einen reichhaltigen Abendtisch. Allerdings ist nur noch eine geringe Anzahl an Reservierungen möglich - schnell sein lohnt sich! Und wer noch auf der Suche ist nach einem geeigneten Geschenk für Mama, Papa oder die Großeltern, hat die Möglichkeit, einen Genießergutschein im Gasthof vor Ort zu erwerben.

Um das Jahr 2019 kulinarisch ausklingen zu lassen, gibt es die Möglichkeit die Silvesternacht in einem gemütlichen Ambiente bei einem Spezialmenü zu genießen. An Silvester werden die Gäste mit einer Spezialitätenkarte verwöhnt. Hier gilt es rechtzeitig zu reservieren. Doch auch im neuen Jahr übertrumpft sich der Gasthof selbst und bietet an Neujahr und am Dreikönigstag eine große Auswahl an schmackhaften Festtagsspeisen.

*Am Hl. Abend und am 1. Feiertag ist der Gasthof geschlossen.

Organisation und Hilfe für Ihre nächste Feier

Das erfahrene Serviceteam sowie die Inhaber helfen Ihnen gerne bei der Organisation und geben Ihnen Tipps zum Gelingen Ihrer Feier. Der Chef Bernhard Ebert steht selbst hinter dem Herd und bringt Ihnen, neben fränkischer Küche, immer wieder neue internationale kulinarische Köstlichkeiten auf den Tisch. Zu jedem Gericht bietet die hausintere Getränkekarte den passenden Begleiter – Qualitätsweine und Bierspezialitäten regionaler Privatbrauereien ergänzen das kulinarische Angebot ebenso wie die nichtalkoholischen Erfrischungen.

Übernachtungen und Mittagstisch - Die ideale Unterkunft für einen Kurztrip in der Region Oberfranken

Beim „Frack“ ist man auch gut aufgehoben, wenn es um Urlaub oder nur ein bis zwei Übernachtungen geht. Vorhanden sind zwölf Doppelzimmer und vier Einzelzimmer. Alle Räume sind modern ausgestattet und verfügen über einen Internetzugang über den hausinternen Hotspot. Für MotorradfahrerInnen gibt es sogar die Möglichkeit, einen Guide für eine Tour buchen - dieser kennt sich bestens im Frankenwald und der Umgebung aus!

Wen der Hunger packt zur Mittagszeit, der kann sich auf ein leckeres Mittagsangebot einstellen! +++ Von Mittwoch bis Freitagmittag kosten die Tagesgerichte nur 5,20 Euro! +++

Ein Gasthof mit Tradition

Seit dem Jahre 1867 gibt es den „Frack“. Gegründet wurde dieser von Johann Ebert. Der Hausname „Frack“ stammt vom Sohn des Gründers, Andreas Ebert, der den Gasthof im Jahre 1902 übernahm. Mittlerweile führt Bernhard Ebert den traditionellen Gasthof in vierter Generation. Und er ist auch ein bedeutender Arbeitgeber und Ausbilder. Immerhin umfasst sein Team über 20 Mitarbeiter/innen und Azubis. Natürlich ist der „Frack“ auch Mitglied im Bayerischen Hotel- und Gaststättenverband.

Kontakt

Gasthof - Pension "Zum Frack"

Inhaber: Bernhard Ebert

Grieser Straße 1

96352 Wilhelmsthal/ Steinberg

Telefon 09260 / 386

Telefax 09260 / 66 40

E-Mail info@gasthof-zum-frack.de