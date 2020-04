Ostern: Warum Sie keine gefärbten Eier kaufen sollten

Wer der kindlichen Illusion schon beraubt wurde, weiß: Die Ostereier kommen nicht vom Osterhasen. Wo ein Ei genau herkommt, verrät ein Blick auf die Schale. Auf jedem Ei befindet sich ein Zifferncode, zum Beispiel 1-DE-0500071. Diese Zahlen- und Buchstabenkombination verrät die Herkunft des Eis.



Eine "0" am Anfang des Codes bedeutet, dass das Ei aus ökologischer Erzeugung stammt. Eine "1" bedeutet Freilandhaltung, "2" steht für Bodenhaltung und "3" für Käfighaltung. Nach der Zahl folgt das Länderkürzel des Herkunftslandes. Die letzten Ziffern kennzeichnen Bundesland sowie Betriebs- und Stallnummer.

Schön bunt, aber: Die meisten bunten Eier stammen aus Käfighaltung

Auf bereits gefärbten Ostereiern befindet sich dieser Code nicht. Denn diese gelten als "verarbeitetes Eiprodukt". Man erfährt also weder das Herkunftsland, noch unter welchen Bedingungen die Hühner gehalten werden. Mehr als acht Prozent der Legehennen werden in Käfigen gehalten. Und laut Ökotest stammt der Großteil der bunten Eier, die in Supermärkten oder Discountern angeboten werden, aus der Käfighaltung.

Einen Hinweis auf die Herkunft kann das KAT-Logo auf dem Eierkarton geben. Das markiert Eier aus alternativer Haltung. Dadurch wird garantiert, dass die Eier nicht aus Käfighaltung stammen.

Wer auf Herkunft und Haltebedingungen achtet, sollte also lieber ungefärbte Bio-Eier kaufen und sie daheim färben.

Vergast oder geschreddert: Das traurige Schicksal männlicher Küken

Doch auch auf diese Weise besteht unter Umständen noch das Problem, dass die männlichen Küken in den Legebetrieben sofort getötet werden. Da sie weder Eier legen, noch besonders viel Fleisch haben, werden sie direkt nach dem Schlüpfen vergast oder geschreddert. Bei den Hühnern der Bruderhahn Initiative Deutschland zum Beispiel dürfen auch die Brüder der Hennen weiterleben. Dort steht das Tierwohl im Vordergrund. Auch die Initiative zeichnet ihre Eier mit einem eigenen Siegel aus.

Wer Zeit und Platz hat, kann den Weg des Selbstversorgers gehen und sich eigene Hühner anschaffen. Dabei gibt es jedoch einiges zu beachten.