Nach den Osterfeiertagen sind häufig noch bunt bemalte, hart gekochte Eier übrig. Wie lange kann man sie nach dem Fest noch essen?

Was Verbraucher*innen zur Haltbarkeit von Eiern wissen sollten.

Eier: Wie lange sind sie haltbar?

Viele Geschäfte bieten bereits Wochen vor Ostern gekochte bunte Eier an. Diese Eier sind häufig mit einer dünnen Lackschicht überzogen, die die Haltbarkeit verlängert. Das Mindesthaltbarkeitsdatum auf der Verpackung zeigt an, wie lange sie genießbar bleiben. Dagegen bezieht sich das Haltbarkeitsdatum auf frischen Eiern nur darauf, bis wann sie verarbeitet, also zum Beispiel gekocht werden sollten.

Ein gekochtes Ei mit unbeschädigter Schale hält sich auch ohne Kühlung rund zwei Wochen. Liegt es im Kühlschrank, bleibt es sogar etwa vier Wochen essbar. Ausnahme: Wurde das Ei nach dem Kochen mit kaltem Wasser abgeschreckt, wirkt sich das negativ auf die Haltbarkeit des Eis aus. Woran liegt das? Beim Abschrecken entsteht eine dünne Luftschicht zwischen Schale und Eiweiß und so können Mikroorganismen leichter eindringen. Ein abgeschrecktes Ei sollte deshalb auch gekühlt spätestens nach zwei Wochen gegessen werden.

Wer ein länger gelagertes, gekochtes Eier noch essen möchte, sollte vorher die Schale gründlich auf Beschädigungen untersuchen. Ist diese eingedrückt oder weist Risse auf, können Mikroorganismen eingedrungen sein und das Innere verdorben haben.

Was bedeutet der grüne Rand am Eigelb?

Das Eigelb von vorgekochten Eiern ist oft grünlich oder bläulich an den Rändern verfärbt. Das ist jedoch völlig unbedenklich. Dieser Farbstich entsteht, wenn Eier lange bei hoher Temperatur gekocht werden. Das lange Kochen löst chemische Reaktionen aus, die die Verfärbung verursachen. Der grünliche Rand verändert das Ei aber weder geschmacklich noch qualitativ.

Beim Ausblasen von Eiern sollte man besonders auf die Hygiene achten, andernfalls könnten Salmonellen übertragen werden.