Nudelwasser niemals wegkippen: Mit dieser tollen Funktion hilft es beim Kochen

Wenn Nudeln beim Kochvorgang die gewünschte Konsistenz erreicht haben, stellt sich für die meisten Menschen überhaupt keine Frage - das Nudelwasser wird im Anschluss in den Abfluss gekippt. Doch was viele nicht wissen: Man kann das heiße Wasser auch für etwas anderes nutzen, wodurch das Geschmackserlebnis sogar noch verbessert wird. Was das ist, verraten wir Ihnen hier.

Nudelwasser nicht wegschütten - Stärke als Verdickungsmittel für Soße

Dass Nudelwasser nicht unbedingt weggeschüttet werden muss, erklärt der Münchner Merkur unter anderem auch im obigen Video. Demnach gibt das heiße und trübe Wasser Ihrer Soße in Kombination mit der Pasta einen deutlich besseren Geschmack. Grund dafür ist die Stärke im Nudelwasser - denn dadurch wird die Soße viel dickflüssiger. Die Verbindung von Nudeln, Wasser und Öl ergibt schließlich eine wunderbar cremige Mischung.

Soße bleibt dank Nudelwasser an Pasta kleben

Bevor Sie also in Zukunft Ihr Nudelwasser wegschütten, schöpfen Sie vorher ruhig etwas von der trüben Flüssigkeit ab. Je nach Soßenmenge genügt dabei schon eine Tasse des Wassers - wenn überhaupt. Kombiniert mit einer Soße oder alternativ mit Pesto, ist das Endprodukt deutlich dickflüssiger, was sich in einem intensiven und cremigen Geschmack widerspiegelt. Und der Effekt lohnt sich auch für die Nudeln: Die neue Konsistenz der Soße bleibt viel leichter an der Pasta haften - so ist jeder Bissen ein Genuss.