In den Kühlschrank oder nicht? So bewahren Sie Ketchup richtig auf

Der Tomatenketchup gehört zu den beliebtesten Saucen der Welt. Bekannt ist der Ketchup für seinen hohen Zucker- und Essiggehalt, was die Sauce haltbar macht. Doch in den Supermärkten oder in den Restaurants wird Ketchup nicht kühl gelagert, wohingegen viele Haushalte die Flasche lieber im Kühlschrank aufbewahren. Doch was ist richtig?

Der Essig im Ketchup ist ein natürliches Konservierungsmittel, welches dafür sorgt, dass die Sauce länger haltbar bleibt. Deswegen kann die Flasche für einen Zeitraum von ein paar Wochen auch nach dem Öffnen ungekühlt gelagert werden. Hierbei spielt aber Ihr Ketchupkonsum eine wichtige Rolle, wie auch die Ernährungsexpertin Dagmar von Cramm gegenüber dem "Stern" berichtet. "Wenn man seine Ketchup-Flasche innerhalb eines Monats verbraucht, dann kann man sie getrost im Küchenschrank parken."

Ketchup aufbewahren: Auch die Konsistenz spielt bei der Haltbarkeit eine wichtige Rolle

Deswegen wird in Restaurants Ketchup oft nicht kühl gelagert, da sie einen sohohen Verbrauch haben. So schnell kann die Sauce meist gar nicht schlecht werden. Wer zu Hause eher wenig Ketchup verbraucht, sollte ihn lieber im Kühlschrank aufbewahren. Dort ist die Sauce ungefähr bis sechs Monate nach dem Öffnen haltbar.

Öffnen Sie die Flasche dagegen häufiger, kann das auch einen Einfluss auf die Haltbarkeit nehmen. Denn bei jedem Öffnen kommt etwas Luft in die Flasche, welche Schimmelsporen oder Bakterien enthalten könnten. Doch bis Ketchup schimmelt, vergeht meist eine ganze Weile, denn der PH -Wert der Sauce (bedingt durch den Essig) liegt bei ungefähr 4 und da haben es Bakterien nicht leicht, sich zu vermehren.

Aber auch die Konsistenz spielt laut Expertin Cramm eine wichtige Rolle. Je dünnflüssiger die Sauce ist (also je höher der Wassergehalt), desto anfälliger ist der Ketchup für Schimmel. Auch der Hersteller der Ketchupmarke "Heinz" empfiehlt, die geöffnete Flasche kühl zu lagern, um die beste Produktqualität zu erhalten.