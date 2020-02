Metzger aus der Region

Im Fleischerhandwerk dreht sich alles um Qualität und Genuss - und das schon seit Jahrhunderten. Seit Beginn der Menschheit gehört Fleisch zu den wichtigsten Nahrungsmitteln, der Fleischer ist einer der ältesten Handwerksberufe überhaupt und dieser stellt im verantwortungsvollen und professionellen Umgang mit dem wertvollen Lebensmittel Fleisch echte Köstlichkeiten her, die deinen Kunden das Wasser im Munde zusammenlaufen lassen.

Lokale Qualität

Der handwerkliche Fleischermeister überlegt ständig: "Wie kann ich dieses Produkt noch besser machen?" Er denkt jetzt nicht ans Geldverdienen. Der Industriemeister hingegen überlegt eher: "Wie kann ich die Kundenanforderungen noch wirtschaftlicher erfüllen?" Am Ende beider Herstellungsprozesse steht eine "gute Wurst". Der handwerkliche Fleischermeister allerdings produziert nicht für anonyme Konsumenten irgendwo, sondern für die Menschen in seiner Stadt. Sein Streben gilt der Anerkennung der Wurstesser in seiner Heimat. Er will auf sein Werk stolz sein. Der handwerkliche Fleischer erlebt bei seiner Arbeit wahre Werkfreude.

Oft kann er die komplette Kette - vom Einkauf der lebenden Tiere, über die Schlachtung und Wurstherstellung - persönlich verantworten. Und eben diese persönliche Verantwortung ist die Basis für eine besondere Qualitätsgarantie.

Dieser Fleischermeister ist seinem Beruf, seinem Geschäft und seiner Heimat oft seit Generationen treu. Er betreibt nicht heute ein Fleischer-Fachgeschäft und macht morgen irgendwo anders in Import-Export oder Gebrauchtwagen. Dieses bedingungslose persönliche Einstehen für die Hochwertigkeit der selbst hergestellten Erzeugnisse ist der einzigartige Vorteil des Fleischers gegenüber den großen Konzernen. Aus diesem Zusammenhang speist sich auch die kulinarische Qualität der handwerklichen Wurst in unserer Region.