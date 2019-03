Made in Franken

Immer mehr Menschen legen Wert auf die regionale Herkunft ihrer Lebensmittel. Auch im fränkischen Raum steigt die Tendenz hin zu einer bewussteren Ernährung. Insofern bewusst, dass der Ursprungsort bekannt ist. Vergleicht man das fränkische Produktsortiment mit anderen Regionen Deutschlands, so ist Franken sehr deutlich überlegen. Bezogen auf die Einwohnerzahl, kann sich die fränkische Region sogar mit gleich drei Rekorden behaupten. Durchschnittlich gibt es pro 2.080 Einwohner eine Bäckerei oder Konditorei, auf 1.540 Einwohner kommt eine Metzgerei und auf 5.511 Personen eine Brauerei.

Von der Ernte direkt auf den Markt

Gemüseanbaugebiete im Umland bieten zu jeder Saison eine Auswahl an neuen Sorten. Champignons werden beispielsweise das ganze Jahr über angeboten, wohingegen die Zucchini nur in den Sommermonaten zur Ernte bereit stehen. Neuerdings wird sogar Ingwer im Frankenland erfolgreich angebaut, welcher ursprünglich seine Wurzeln in Indien, Indonesien, China oder auf den Fidschi-Inseln hat.

Daneben garantieren großzügige Rebflächen, dass auch in Franken der Wein zur Kultur gehört. Silvaner, Bacchus oder Riesling - Wer kennt die typischen fränkischen Weinsorten nicht? Die Weinkulturlandschaft ist außergewöhnlich und von regionalen Merkmalen geprägt. So wird beispielsweise der Silvaner in einem Bocksbeutel als Flasche verkauft. Doch was wäre Franken ohne das Bier: Allein in Oberfranken werden über 1.000 verschiedene Biersorten gebraut, von den klassischen Bieren bis hin zum Rauchbier. Der Hopfen gedeiht in fränkischen Regionen. Stangenhoch wird er sorgfältig von Hand geerntet und gibt dem Getränk die nötige Würze.

Betriebe mit langer Tradition

Trotz des Sterbens von Kleinstbetrieben haben sich die Familienunternehmen in der Lebensmittelbranche in Franken überwiegend gehalten. Mit erprobten Rezepturen wird selbst hergestellt und verkauft. Von Massenproduktion ist aber nicht die Rede. Die meisten Betriebe pflegen traditionelle Arbeit, schon viele Generationen lang. Kleine Verkaufsläden bieten ihr Sortiment an kulinarischen Köstlichkeiten an. Auf eigenen Geheimrezepturen beruhend, werden zum Beispiel frisches Brot, Gebäck, Käse und fruchtige Konfitüre angeboten. Die Zutaten werden vom Umland bezogen, so werden Bäckereien zum Beispiel von traditionellen Mühlen, deren Unternehmensgeschichte sehr weit in die Vergangenheit reicht, beliefert.

Auch Tierprodukte sind in bester Frische im Sortiment. Von Wurstwaren bis hin zum Fischangebot ist alles dabei. Die Teichwirtschaft ist in Franken äußerst großzügig vertreten. Auf der Speisekarte steht auf Platz eins wohl der bekannte Karpfen aus dem Aischgrund, dicht gefolgt von der Forelle.

Gerichte mit regionalen Zutaten

Mit einem freundlichen "Servus" werden die Besucher der Gastwirtschaften an den Türen begrüßt. Die Bedienung eilt herbei und die Bestellung kann aufgegeben werden. Doch keine Scheu, sich an typisch fränkische Gerichte zu wagen. Die Lokalitäten wissen die Qualität der hiesigen Produkte zu schätzen und pflegen Beziehungen zu regionalen Anbietern. Von den Klassikern wie Blaue Zipfel bis hin zu dem knusprigen Schäufele werden leckere Speisen mit frischen Zutaten zubereitet. Die Liste ist lang und für jeden ist etwas dabei. Mit Rücksicht auf Vegetarier wird das Menu sogar mit saisonalen Highlights ergänzt. Ein kulinarisches Erlebnis steht bevor.

Luisa Staudigel