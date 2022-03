Krapfen, Kreppel, Berliner: So gelingen sie in der eigenen Küche

Schwierigkeit: Mittel

Menge: 12 Stück

Arbeitszeit: 30 min

Backzeit: 5 min

Ruhezeit: 90 min

Gesamtzeit: 125 min

Im Norden und Westen Deutschlands wird der Kreppel gern Berliner genannt, in Berlin hingegen ist der Kreppel ein Pfannkuchen, im Süden schimpft man ihn Krapfen und in der Mitte Deutschlands ist es eben der Kreppel. Und das waren bestimmt noch nicht alle Namen, die es für das leckere Siedegebäck gibt. Ganz schön viel Durcheinander bei den Begriffen. Doch mag sich auch der ein oder andere Deutsche diesbezüglich missverstehen, sind sich doch in einem alle Regionen einig: Zum Karneval, Fasching oder zur Fastnet schmeckt das Gebäck einfach nur köstlich. Mit diesem Rezept kann man den Kreppel ganz einfach in der heimischen Küche zaubern.

Zutaten

200 ml Milch (lauwarm)

70 g Butter

500 g Weizenmehl (Type 405)

50 g Zucker

1 Pck. Vanillezucker

½ TL Salz

½ Würfel frische Hefe (21 g)

3 Eigelbe (Gr. M)

etwas Mehl

700 ml Sonnenblumenöl

400 g feine Konfitüre

Puderzucker

Zubereitung