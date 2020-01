Spätestens jetzt in die Kassenbon-Pflicht - wortwörtlich - in aller Munde. Seit Januar 2020 müssen Händler für jeden noch so kleinen Betrag eine Quittung ausstellen: So will es das Finanzamt. Bei rund 500 Kunden pro Tag kommt da in der "Bäckerei Ways" in Moosinning bei München ein ordentlicher Haufen Papier zusammen. Doch zumindest beim Kauf eines besonderen Krapfens kann man sich hier nun den lästigen Zettel sparen: Er klebt bereits auf dem Gebäck und besteht aus Fondant, einer essbaren Zuckermasse.

Die ungewöhnliche Idee stammt von Inhaber und Bäckermeister Ludovic Gerboin selbst. Er sieht den "Kassenbon-Krapfen" als seinen Beitrag zur Kassenbon-Pflicht, wie er inFranken.de erzählt. Es ist quasi eine Form des stillen Protests. Zwar speichert sein Kassensystem jede Abrechnung, aber da es der Bäckerei nicht möglich ist, den Käufern ihren Bon digital auszustellen, muss dieser nun massenhaft ausgedruckt werden.