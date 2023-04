Grillen für alle Geschmäcker: Leckere Rezeptvorschläge von Gemüse über Grillfleisch bis Süßes vom Grill

Veggies on Fire: Grillgemüse

Bratwurst und Co. zählen immer noch zu den beliebtesten Lebensmitteln auf dem Grill. Aber auch einige Nachspeisen eignen sich perfekt. In diesem Artikel stellen wir leckere Rezepte für die nächste Grillfeier vor, die jedem schmecken.

Veggies on Fire: Grillgemüse

Grillen ist schon lange keine reine Fleisch-Veranstaltung mehr. Ob Zucchini, Auberginen oder Mais: Gemüse vom Grill ist unheimlich lecker und überzeugt durch einen ganz eigenen Geschmack.

Gemüse zu grillen ist super einfach und gelingsicher. Probiere doch mal leckere Rosenkohl-Kartoffel-Spieße. Dazu passt eine selbstgemachte Tomatenbutter.

Auch Spargel lässt sich ganz einfach Grillen. Dazu empfehlen wir eine leckere Marinade aus Lauchzwiebeln, Olivenöl und Parmesan.

Wir bringen den Klassiker auf den Grill

Was die Berliner können, das können die Franken schon lange! Auch wenn die Currywurst ursprünglich in der Hauptstadt erfunden wurde, sieht man sie auch oft auf fränkischen Tellern und auf dem Grill. Für die Fränkische Currywurst vom Grill wird eine Stadt- oder Fleischwurst verwendet, die zusammen mit einer selbstgemachten Curry-Soße serviert wird. Super lecker und eine leckere Abwechslung auf dem Grillfest.

Fränkische Currywurst vom Grill

Wer sein Grillfleisch auf besondere Weise marinieren will, sollte unbedingt diese Biermarinade ausprobieren. Als Grundlage dafür kann man einfach sein Lieblingsbier verwenden. Einfach, würzig und besonders lecker!

Du willst auch an einem Grillabend nicht auf einen saftigen Schweinebauch verzichten? Kein Problem! Denn der funktioniert auch super auf dem Rost. Als Beilagen kommen hier zum Beispiel Sauerkraut, Wirsing, ein frischer Salat oder anderes Gemüse in Frage. Probiert diesen leckeren Low-Carb Schweinebauch aus!

Süße Nachspeisen vom Grill

Wer mag, kann mit einem Grill ein vollständiges Menü zaubern. Inklusive einer süßen Nachspeise. Diese Karamellisierten Pfirsiche sind ein krönender Abschluss. In einer grillfesten Pfanne gelingt die Nachspeise im Handumdrehen.

Karamellisierte Pfirsiche vom Grill

Auch Kuchen eignet sich durchaus für die nächste Grillfeier. Bei diesem warmen Apfelkuchen mit Streuseln kann der Ofen kalt bleiben, da er über heißen Kohlen gebacken wird.

Ein echter Grill-Klassiker ist Halloumi-Käse. Durch seine besondere Konsistenz bleibt er in seiner Form, schmilzt im Kern aber leicht an und eignet sich dadurch hervorragend, weil der Käse nicht das ganze Grillrost versaut. Wir essen ihn am liebsten aufgespießt, zusammen mit frischer Ananas.

Leckere Beilagen: Salate für jeden Geschmack

Nudel-, Gurken- und Kartoffelsalat bringt schon wer anders zum Grillen mit? Dann kommt hier ein etwas anderes Salatrezept, das bestimmt noch nicht jeder kennt: Tomaten-Brot-Salat. Das beste daran ist, dass man damit sein altes Brot vom Vortag weiterverarbeiten kann.

Tomaten-Brot-Salat

Frisches Obst und Gemüse aus dem eigenen Garten eignet sich super, frisch weiterverwendet zu werden. Ebenfalls ist ein Salat mit gebackenem Rhabarber schnell zubereitet und kann nach Belieben mit unterschiedlichen Zutaten ergänzt werden.

Der Beitrag hat dich hungrig gemacht? Auf Fränkische Rezepte findest du weitere zahlreiche Inspirationen und die Möglichkeit, nach regionalen und saisonalen Rezepten zu stöbern.