Die Vorweihnachtszeit hält Einzug in den Innenstädten Deutschlands. Über 2500 Weihnachtsmärkte haben bereits geöffnet und locken Millionen Besucher an die Buden. Neben gebrannten Mandeln, Magenbrot oder Bratwürsten, darf auf dem Weihnachtsmarkt der Glühwein nicht fehlen. Allerdings sind die Preise für das weihnachtliche Heißgetränk teilweise sehr hoch. Eine Studie hat die Glühweinpreise auf deutschen Weihnachtsmärkten verglichen: Franken stellt dabei den Weihnachtsmarkt mit dem teuersten und dem günstigsten Glühwein.

Glühwein im Preisvergleich: Den Teuersten gibt es in Nürnberg

Durchschnittlich kostet der Glühwein auf deutschen Weihnachtsmärkten 3,13 Euro. Weit über dem Schnitt liegt der Glühweinpreis auf dem Nürnberger Christkindlesmarkt: Auf dem Hauptmarkt und den angrenzenden Plätzen und Straßen kostet die Tasse Glühwein 3,75 Euro. Damit liegt der Christkindlesmarkt in Nürnberg überregional auf Platz Eins des Rankings.

Auf Platz Zwei hinter Nürnberg liegen mehrere Städte, auf denen der Glühwein 3,50 Euro kostet. Dazu zählt unter anderem Bamberg. Neben der Domstadt ist der Glühwein deutschlandweit auch in Stuttgart, Bremen, Aachen und Düsseldorf am zweitteuersten.