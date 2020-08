Schlechtes Wetter und die Kinder sitzen gelangweilt zu Hause. Statt den Tag vor dem Fernseher und dem Tablet zu verbringen, warum nicht gemeinsam mit den Kleinen kochen? Eltern können Zeit mit ihren Kindern verbringen und gleichzeitig mit ihnen leckeres Essen zubereiten. Allerdings kann das gemeinsame Kochen schnell aus dem Ruder laufen und zu Unfällen führen. Um das Ganze so angenehm wie möglich zu gestalten, erfahren Sie hier, was man grundlegend beim gemeinsamen Kochen beachten sollte und welche Rezepte bestens geeignet sind.

Darauf sollte geachtet werden

Beim gemeinsamen Kochen sollten die Kinder keine Zuschauer sein – denn sonst macht es ihnen sicherlich keinen Spaß. Gemüse schälen, Klöße formen oder den Teig kneten – es findet sich sicherlich etwas, bei dem die Kinder selbst Hand anlegen können. Je nachdem wie alt das Kind ist und wie geschickt es vorgeht, kann es auch schon Schneidearbeiten von Gemüse oder Obst übernehmen. Aber Achtung: Viele Küchengeräte stecken voller Gefahren, trotzdem sollen die Kinder jedoch lernen damit umzugehen. Für den Anfang sind Hilfsmittel empfehlenswert, beispielsweise ein Kindermesser mit Schneideschutz.

Keine komplizierten Kreationen wählen

Erfolgserlebnisse sind ganz wichtig für die Jüngsten. Demnach sollte man nicht mit komplizierten Rezepten starten. Leicht zubereitbare Rezepte bringen schnelle Erfolge und sorgen dafür, dass sich Kinder mehr und mehr für das Kochen begeistern können.

Unter Fränkische-Rezepte.de können Sie anhand von wenigen Klicks vielfältige Rezepte aus Franken entdecken. Wie wäre es beispielsweise mit selbstgemachter Nuss-Nougat-Creme? Diese ist nicht nur sehr beliebt bei Kindern, sondern auch deutlich gesünder als Nutella.

Weitere Möglichkeiten, die eine Menge Spaß beim Zubereiten machen, sind beispielsweise Kartoffelstampf, Anisbrezen, die die Kinder selbst formen dürfen sowie das Bollern von Kartoffelklößen.

Der eigene Geschmack entscheidet

Was Sie kochen, hängt in erster Linie natürlich vom Geschmack des Kindes ab. Das gemeinsame Kochen eignet sich jedoch optimal, um auszuprobieren, was den Kindern schmeckt und was nicht. Auf Frankens beliebtem Rezepteportal bleibt kein Wunsch offen: Versuchen Sie sich an traditionell überlieferten Gerichten, wie sie in den fränkischen Wirtschaften zu finden sind. Denn das Frankenland hat weit mehr zu bieten, als der erste Blick vermuten lässt und erfreut sich in nah und fern großer Beliebtheit – auch bei den Jüngsten.

Die Empfehlung für die Kinderküche

Einfacher Mineralwasserkuchen

Egal ob Kindergeburtstag oder Sonntagskuchen - der Mineralwasserkuchen ist einfach und schnell zubereitet und eignet sich optimal für das gemeinsame Backen mit Kindern. Kinder können beim Zusammenrühren des Kuchenteiges super mithelfen. Und die Zubereitung lohnt sich: Geschmacklich ist der Kuchen top, denn durch das Mineralwasser wird der Kuchen besonders locker.

Weitere leckere Rezepte und Ideen finden Sie auf der Website von Fränkische-Rezepte.de!

