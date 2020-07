Wer beruflich sehr eingespannt ist, freut sich umso mehr auf die Mittagspause: ein kurzer Moment der Entspannung im turbulenten Arbeitsalltag. Aber wohin zum Mittagessen gehen? Die Stadt Forchheim liefert mit dem Instagram-Account @forchheimfood Antworten auf diese Frage. Hier finden Einheimische und Touristen ab sofort alle Mittagskarten, Aktionen und Wochenkarten lokaler Gastronomen. Wir zeigen, was hungrige Forchheimer hier erwartet.

Forchheim Food: Essen gehen in Forchheim leicht gemacht

Mit nur einem Klick werden alle Tagesgerichte, Wochenkarten und Angebote der im Stadtgebiet befindlichen Lokale angezeigt. Möchten Sie beispielsweise alle vegetarischen Gerichte auf einen Blick angezeigt zu bekommen, dann sind Sie bei @forchheimfood genau richtig! Unter den jeweiligen Highlight-Buttons sind sämtliche Speisen thematisch zusammengefasst. Durch die Aufteilung in Favoriten wie "Fränkisch", "Veggie" oder "Italia" können Sie jederzeit die entsprechenden Gerichte einsehen. So finden Sie Ihr Lieblingsgericht garantiert einfach und schnell.

Günstige Mittagsangebote in Forchheim und ausgefallene kulinarische Kreationen

Besonders praktisch ist der Highlight-Button "KW". Hier werden alle Tagesgerichte und Wochenkarten der Lokale wöchentlich aktualisiert. So sind Sie immer auf dem neusten Stand, was die Auswahl an kulinarischen Leckerbissen angeht! Im Instagram-Feed erhalten Sie als Follower Informationen über zusätzlich aufgenommene Gerichte oder aktuelle Angebote. Bei der Benutzung der Hashtags #forchheimfood oder #fofo warten bei manchen Lokalen sogar tolle Vergünstigung oder kleine Überraschungen auf Sie.

Der Aufbau des Foodblogs ForchheimFood

In der Spaltenmitte des Instagram-Accounts @forchheimfood finden Sie das zur jeweiligen Gastronomie passende Logo. So erkennen Sie sofort, wer sich hinter den kulinarischen Highlights verbirgt. Außerdem können Sie einen Blick auf die Kontaktdaten, Öffnungszeiten und tolle Location-Fotos werfen. Auf der Seite neben dem Logo sehen Sie das jeweilige Lieblingsgericht der Gastronomie. Der Text verrät Ihnen die unterschiedlichen Services und beschreibt weitere Gaumenfreuden. Auf der anderen Seite des Logos erhalten Sie Informationen zum Gastronom selbst vor. Denn neben Food-Inspirationen werden auf dem Instragram-Kanal @forchheimfood auch die Personen hinter den Kulissen bzw. Tresen vorgestellt.

Besuchen Sie ForchheimFood auf Instagram, Facebook und Co.

Um täglich vom digitalen Mittagstisch profitieren zu können, einfach die App Instragram installieren, @forchheimfood suchen und der Seite folgen. So erhalten Sie täglich neue Inspirationen und Informationen zum Essen in Forchheim. Parallel zu Instagram werden alle Informationen auch auf Facebook und der Website platziert. Also worauf warten Sie? Werden Sie ein Teil von FoodForchheim!

So können Sie als Forchheimer Gastronom teilnehmen

Sie haben bereits einen eigenen Facebook- oder Instagram-Account? Dann verweist der Foodblog @forchheimfood gerne regelmäßig auf Ihre Posts. Sie haben noch keine Erfahrung mit Social Media? Dann nehmen Sie Kontakt über die offizielle Website auf und erhalten Sie Unterstützung beim Aufbau Ihrer Accounts!

Wer hinter dem Portal steckt

Als Folgeprojekt der erfolgreichen Gutscheinaktion Heimatladen ZusammenhaltenFo hat die Stadt Forchheim in Kooperation mit dem lokal ansässigen Start-Up-Unternehmen JungAdler UG den Instagram-Kanal @forchheimfood ins Leben gerufen. Als Spezialist in puncto Digitalisierung hilft die JungAdler UG damit der Stadt Forchheim bei der Unterstützung ihrer lokalen Gastronomen in der aktuell herausfordernden Situation und bietet Einblicke in die Forchheimer Gastronomie.

Kontakt

Instagram: @forchheimfood

Facebook: Forchheim Food

Website: www.forchheimfood.de

