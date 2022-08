Zwiebeln: Welche Sorten gibt es und wo liegen die Unterschiede

Speise- und Gemüsezwiebel

Weiße Zwiebel, rote Zwiebel und Schalotte

Silberzwiebel und Frühlingszwiebel

Viele verschiedene Gerichte von der asiatischen über die indische bis hin zur italienischen Küche können ideal mit Zwiebeln verfeinert werden. Dabei gibt es geschmacklich einige Unterschiede, die bei den verschiedenen Sorten des Gemüses zu beachten sind.

Die Speise- und die Gemüsezwiebel

Kochst du nach einem Rezept, indem "Zwiebel" als Zutat benötigt wird, kann schnell Unsicherheit aufkommen. Denn: Zwiebel ist nicht gleich Zwiebel. Es gibt eine Menge verschiedener Zwiebeln, angefangen von der Speisezwiebel über die rote Zwiebel hin zur Frühlingszwiebel. Jede Sorte hat ihren eigenen charakteristischen Geschmack und wird somit unterschiedlich eingesetzt.

Die wohl bekannteste Zwiebelsorte ist die gelbe Speisezwiebel. Sie wird in Deutschland am häufigsten angebaut und kann an der goldgelben bis bräunlichen Außenschale erkannt werden. Da sie roh aufgrund des natürlich enthaltenen ätherischen Öls Allicin ziemlich scharf schmeckt, eignet sie sich eher für Gerichte, in denen sie gegart wird. Bei einigen Gerichten, wie Döner oder Mettbrötchen, gilt die Zwiebel hingegen in ihrer rohen Form als klassischer Bestandteil.

Gemüsezwiebeln sind in der Regel größer und schwerer als die Speisezwiebel. Zudem ist die Schale trockener als jene der Speisezwiebel. Die Gemüsezwiebel kennzeichnet sich durch einen milden und leicht süßen Geschmack, sodass du sie ideal auch roh, beispielsweise in Salaten, verarbeiten kannst. Wählst du große Zwiebeln, kannst du diese sogar mit Gemüse oder Fleisch füllen. Große Gemüsezwiebelsorten sind zum Beispiel The Kelsae, Alisa Craig und Exhibition.

Weitere Zwiebelsorten

Vorwiegend in Südeuropa verbreitet ist die weiße Zwiebel, die durch ihren sehr feinen und milden Geschmack hervorsticht. In Deutschland findest du die weiße Zwiebel eher selten. Bekannter ist im Gegensatz dazu die rote Zwiebel. Diese kennzeichnet sich durch ihren leicht süßlichen, milden Geschmack. Ebenso wie die Gemüsezwiebel lässt sich die rote Zwiebel damit auch ideal in kalten Speisen sowie Salaten verwenden. Da sie geschmacklich noch etwas milder als die Gemüsezwiebel ist, kannst du sie auch als Extra auf belegten Broten oder in Marinaden einsetzen. Bekannte rote Zwiebelsorten sind unter anderem Rossa di Toscana, Redspark, die Zwiebel Di Genova und die Rote Karmen. Magst du es noch etwas milder, ist die Schalotte ideal. In der Regel ist die Schalotte ziemlich klein und länglich-oval geformt. Farblich kann sie von Weiß über Rot, Gelb, Lila und Grau mit oft grünlichen oder bräunlichen Einschlägen variieren. Ihr Aroma ist sehr fein und edel, sodass es sowohl roh als auch gegart überzeugt.

Als Bestandteil vieler Sauerkonserven könnte dir schon einmal die Silberzwiebel aufgefallen sein. Sie ist mit einem Durchmesser von 15 bis 30 Zentimetern besonders klein. Geschmacklich wird sie als sehr mild eingestuft. Du kannst die kleinen Silberzwiebeln roh schmoren und als Beilage verwenden. Die eingelegten Zwiebeln kannst du unter anderem als Beilage zu Fondue oder Raclette genießen.

Aufgrund ihres Lauch-ähnlichen Aussehens werden Frühlingszwiebeln häufig als Lauchzwiebeln bezeichnet. Verglichen mit dem typischen Lauch schmecken sie jedoch schärfer und sind kleiner. Frühlingszwiebeln kannst du sowohl roh in Salaten oder anderen kalten Speisen verwenden als auch gebraten in verschiedensten Pfannengerichten. So kannst du die Zwiebel zum Beispiel auf deinem Butterbrot oder in Saucen und Pasten genießen.

Inhaltsstoffe

Zwiebeln gelten als ziemlich gesund: Sie enthalten verschiedene Mineralien, Vitamine und Antioxidantien, die positive Effekte auf die Gesundheit haben. Die in Zwiebeln enthaltene Aminosäure Iso-Alliin, welche unter anderem dafür sorgt, dass unsere Augen tränen, ist außerdem ein Antioxidans. Dieses wirkt entzündungshemmend und die fördert die Gesundheit unseres Herz-Kreislauf-Systems.

Das Gemüse ist nicht nur kalorienarm, sondern überzeugt auch durch seinen Anteil an Vitamin C, B1, B2, B6, Kalium, Kalzium und Magnesium. Damit können Zwiebeln unter anderem Effekte wie die Senkung des Blutzuckerspiegels herbeiführen. Die enthaltenen Ballaststoffe unterstützen eine gesunde Verdauung. Obwohl grundsätzlich alle Zwiebeln als gesund gelten, sticht die rote Zwiebel aufgrund ihrer besonders hohen Anzahl an Antioxidantien hervor. Damit gilt sie als die gesündeste Zwiebel.

Isst du die Zwiebel roh, kannst du am meisten von den gesundheitlichen Vorteilen profitieren, da in diesem Zustand die Nährstoffe noch unverändert vorliegen. Beim Erhitzen können hingegen einige der hitzeempfindlicheren Nährstoffe verloren gehen. Durch die in der Zwiebel enthaltenen ätherischen Öle kann es zu Blähungen kommen. Um diesen vorzubeugen, helfen beispielsweise Gewürze wie Anis, Fenchel oder Kümmel, die als blähungslindernd gelten.

Fazit

Eine Auflistung einiger verschiedener Zwiebelsorten zeigt, wie vielseitig das Gemüse eingesetzt werden kann. Für jede Geschmackspräferenz ist etwas dabei. In Deutschland haben Zwiebeln von Juli bis Oktobervon Juli bis OktoberHauptsaison. Dies bedeutet, dass du in der Zeit regionale, frische Ware kaufen kannst.