Ein Glas Wein pro Tag: Ist Wein trinken wirklich gesund?

Ein Glas Wein am Tag ist gut für das Herz, heißt es oft. Doch was ist dran an den gesundheitlichen Vorteilen von Wein? Das solltest du über den regelmäßigen Konsum wissen.