Vor oder nach dem Braten: Wann und wie würze ich Fleisch am besten?

Eine alte Küchenweisheit besagt, dass Fleisch niemals vor dem Braten gesalzen werden sollte.Ganz so pauschal kann man das allerdings nicht sagen. Es kommt ganz auf den Zeitraum der Zubereitung und die Art des Fleisches an.

Richtig salzen

Wird Fleisch gesalzen, verliert es Wasser und wird trockener. Nach etwa einer Viertelstunde nimmt dieser Vorgang, Osmose genannt, seinen Lauf. Gibt man Schnitzel, Steaks oder ähnliches Fleisch aber direkt nach dem Salzen in die Pfanne, ist das kein Problem. Ganz im Gegenteil: Das Fleisch hat keine Chance auszutrocknen und bekommt erst dann einen richtig würzigen Geschmack.

Empfindliche Lebensmittel wie Leber oder kleinere Fleischstückchen können dagegen schneller an Saft verlieren. Diese sollten tatsächlich erst nach dem Braten gesalzen werden. Gleiches gilt beim Einsatz speziell aromatisierter Salze. Diese würden ihren Geschmack in der Pfanne einbüßen.

Die Flüssigkeit-ziehende Eigenschaft des Salzes können (Hobby-)Köche jedoch auch für sich nutzen und das Fleisch für eine längere Zeit in Salz einlegen. Frei nach dem Motto: "Viel hilft viel". Wird das Fleisch etwa zwölf Stunden vor der Zubereitung kräftig gesalzen, tritt zunächst der Fleischsaft aus. Gleichzeitig ändert sich die Struktur des Fleisches, sodass es die entstandene Salzlake nach einigen Stunden wieder aufnimmt. Das macht das Fleisch noch zarter als zuvor.

Die richtige Temperatur

Gelagert werden sollte Fleisch selbstverständlich im Kühlschrank. Zubereitet wird es idealerweise bei Zimmertemperatur. Doch wie sieht es in der Pfanne aus? Lieber langsam und gemäßigt oder kurz und heiß anbraten? Besser ist Letzteres. Wird das Fleisch scharf gebrutzelt, hat es weniger Zeit, Wasser zu verlieren. Bei niedriger Temperatur und langer Garzeit wird das gute Stück trocken und zäh.