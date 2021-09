Von wegen blutiges Steak: Rote Flüssigkeit beim Fleisch gar kein Blut?

Blutiges Steak : Ist tatsächlich Blut im Steak?

: Ist tatsächlich im Steak? Was tritt aus dem Fleisch aus?

aus? Wie entsteht die Flüssigkeit ?

? Durchgegart oder "blutig": Was ist gesünder?

Well Done, Medium Well, Medium, oder Medium Rare: Wie isst du dein Steak gerne? Wenn du letzteres, auch "englisch" genannt, bevorzugst, liebst du das Stück Fleisch "blutig" - außen kross, innen saftig rot. Wenn du von einem blutigen Steak sprichst, werden dich echte Fleischkenner allerdings korrigieren - nachdem du diesen Artikel gelesen hast, kannst du mitreden.

"Blutiges" Steak: Wenn es kein Blut ist, was ist es dann?

Wie das US-amerikanische Online-Magazin 22word ein für allemal klarstellt - und die Autoren aus dem Mutterland des Steaks müssen es wissen - handelt es sich bei der roten Flüssigkeit nicht um Blut!

Die rote Flüssigkeit ist vielmehr Fleischsaft - landläufig. Denn konkret handelt es sich um transparenten Zellsaft aus dem Muskelgewebe. Das darin enthaltene Myoglobin verfärbt sich beim Kontakt mit Luft rot. Aus Fleisch von Rindern mit mehr Bewegung - also meist aus artgerechter Tierhaltung - tritt mehr Saft aus. Der Grund: Myoglobin sorgt im Körper des Tieres dafür, dass Sauerstoff in der Muskulatur gespeichert wird. Rinder mit viel Bewegung haben mehr des Muskelproteins.

Fleisch eines toten Tieres kann gar kein Blut enthalten, denn es muss nach dem schlachten vollständig ausbluten, bevor es weiterverarbeitet wird. Wäre das nicht der Fall, würde das Fleisch schnell verderben.

"Blutiges" Steak ist gesünder

Laut einer Studie der Harvard T.H. Chan Schule für öffentliche Gesundheit in Boston steigt beim häufigen Verzehr von Well-Done-Steaks - also völlig durchegartem Fleisch - die Gefahr für erhöhten Blutdruck.

Im Vergleich zu Menschen, die ihr Steak lieber saftig genießen, sind Well-Done-Fans um 15 Prozent mehr gefährdet, hohen Blutdruck zu bekommen.

Bei Fleischliebhabern, die mehr als 15 mal pro Monat Fleisch bei hohen Temperaturen grillen oder braten, steigt die Gefahr um 17 Prozent - verglichen mit Menschen, die es zwar auch durch mögen, aber nur viermal im Monat ihrer Liebe zu Well-Done fröhnen.