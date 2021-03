die einzig Wahre unter den Küchenmaschinen ist und bleibt der Thermomix von Vorwerk

Falls Sie schon immer einmal damit geliebäugelt haben, sich einen Vorwerk Thermomix* zuzulegen, kommt hier Ihre Chance, die Beste unter den Küchenmaschine auszuprobieren: Das Gerät kommt zu Ihnen nach hause und Sie können im Rahmen eines Erlebniskochens alle Funktionen des Thermomix testen. Das Ganze ist für Sie komplett kostenlos und verpflichtet Sie nicht zum Kauf. Wir erklären Ihnen, wie Sie in wenigen Schritten Ihr gratis Probe-Kochen mit dem Vorwerk Thermomix TM6* ausmachen.

Toller Deal: Den Vorwerk Thermomix TM6 gratis zuhause testen

Der Vorwerk Thermomix erfreut sich nach wie vor sehr großer Beliebtheit, aufgrund seiner unzähligen hilfreichen Funktionen auch kein Wunder! Vorwerk bietet Ihnen an, den Thermomix TM6 kostenlos bei Ihnen zuhause auszuprobieren. So können Sie sich ohne Zwang an das Gerät herantasten und all seine Funktionen bei einem Erlebnis-Kochen testen.

Was kann der Vorwerk Thermomix TM6? Das neueste Modell des Vorwerk Thermomix, der TM6, beinhaltet allerlei Funktionen, die das tägliche Kochen zum Vergnügen machen. So bleibt Ihnen viel Zeit für andere Dinge, außerdem gelingt es Ihnen so, Abwechslung in den ansonsten oft langweiligen Koch-Alltag zu bringen. Hier in aller Kürze die Funktionen des Vorwerk Thermomix TM6:

Erhitzt bis zu 160 °C: ideal für Gebratenes wie Fleisch. Sorgt für ein tolles Röstaroma. Eignet sich für das Karamellisieren

Sous-Vide-Garen: Für Fleisch, Fisch, Gemüse und Obst - zubereitet wie vom Profi-Koch

Fermentieren: zum Beispiel für die Herstellung von probiotischem Joghurt

Slow-Cooking: zum Beispiel für die Zubereitung von Pulled Pork - nebenher können Sie problemlos anderen Tätigkeiten nachgehen

Andicken: neuer Modus. Zum Beispiel für die Zubereitung von Pudding und Saucen - ohne Klümpchen!

Reis zubereiten: Ideal auch für die Zubereitung von Hirse und Bulgur.

: Ideal auch für die Zubereitung von Hirse und Bulgur. Viele weitere Funktionen: z.B. Kneten, Mahlen, Mixen, Schlagen, Wiegen, Zerkleinern.

Test-Kochen: Thermomix zuhause testen

Sollten Sie sich schon länger einen Thermomix wünschen, waren sich aber unsicher, ob er zu Ihnen passt, können Sie sich einfach einen zum Testen zu sich nach hause bestellen. Er wird Ihnen live durch eine*n Repräsentant*in vorgestellt, die mit Ihnen ein Erlebnis-Kochen veranstaltet, bei dem Sie alle Funktionen der Küchenmaschine ausgiebig testen können und sich rundum beraten lassen können.