Sonne, Eis und Mindestabstand

Ein Spaziergang in der Sonne, dazu ein Eis auf die Hand - Momente wie diese sind es, die vielen Menschen aktuell ein kurzes Gefühl von Normalität verschaffen. Die Coronakrise hat unseren Alltag auf den Kopf gestellt.

Mit der Öffnung der Außengastronomie kehrte Mitte Mai ein Stück Normalität in den Corona-Alltag zurück. Eine Woche später folgten dann Restaurants und Lokale mit Innenplätzen. Aber weiterhin gilt: Der Besuch im Biergarten, Café oder Restaurant läuft anders ab als noch vor der Beginn der Pandemie - doch nun gibt es weitere Lockerungen.

Mindestabstand von 1,5 Metern

Gäste müssen immer einen Abstand von 1,5 Metern zueinander halten - außer am Tisch bei Personen, denen der Umgang miteinander ohnehin erlaubt ist. Das Abstandsgebot gilt natürlich auch im Außenbereich, zum Beispiel bei Eisdielen. Davon abgesehen gilt der Mindestabstand von 1,5 Metern übrigens auch zwischen Kellnern und Gästen. Im Rahmenkonzept heißt es: "Zur Gewährleistung des Mindestabstands zwischen Gast und Servicepersonal sind auch Abstriche im Service hinzunehmen."

Die Gäste müssen zudem in allen Bereichen außer am Tisch eine Maske tragen - also ab Betreten des Cafés und auch beim Gang auf die Toilette.

Das Eis, das an der Theke verkauft wird, darf von den Kunden auch dort nur gekauft und dann beim Spazierengehen verzehrt werden. Beim Anstehen gilt es, den Mindestabstand von 1,50 Metern zum nächsten Kunden genau einzuhalten. Wer sein Eis auf einer Parkbank genießen möchte, auch hier gilt: Halten Sie Abstand.