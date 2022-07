Sommerfrüchte - So geht Backen mit frischem Obst

Der Unterschied zwischen einem Teig und einer Masse

Besonders im Sommer sind fruchtige Kuchen, Törtchen und Muffins mit sommerlichen Früchten beliebt. Aber auch cremige Torten mit Sahne passen gut zu hohen Temperaturen, wenn sie mit frischem Obst verfeinert werden.

Der Unterschied zwischen einem Teig und einer Masse

Zunächst eine wichtige Unterscheidung, was die Bezeichnungen angeht: In vielen Rezepten ist von Massen die Rede und oft fälschlicherweise auch von Kuchenteig. Fachlich ist diese Bezeichnung falsch, denn streng genommen gibt es eine strikte Trennung zwischen den Begriffen Teig und Masse.

Hierbei kommt es darauf an, welche Zutaten überwiegen. Enthält ein Rezept besonders viele Eier, wird von einer Masse gesprochen. Sie wird gerührt oder geschlagen.

Bei Teigen überwiegt Mehl, welches mit den anderen Zutaten verknetet wird. Generell kann man also sagen, dass Massen vor allem für Tortenböden und feine Gebäcke verwendet werden, während man aus einem Teig Kuchen oder Brot bäckt.

Backe, backe Kuchen

Kuchen gibt es in allen möglichen Varianten: Rund, in Kastenform, als Gugelhupf, gedeckt oder versunken. Genau so viele Möglichkeiten gibt es, diese mit frischem Obst zu bestücken.

Besonders lecker ist im Sommer Zwetschgenkuchen mit Streuseln wie bei Oma. Er ist ein echter Klassiker auf dem Kuchenbuffet und allein sein Duft überzeugt, wenn er frisch aus dem Ofen kommt.

Wer mal etwas Neues ausprobieren möchte, sollte sich an diesem Pfirsich-Kuchen mit Karamell probieren. Zuckersüßes Obst, knuspriger Boden und cremiges Karamell – wenn das nicht überzeugend klingt!

Aber bitte mit Sahne!

Wer es gerne cremig sahnig mag, der liegt mit einem Stück Torte auf dem Teller genau richtig. Hier ist für jeden Geschmack etwas dabei und auch diese eignen sich wunderbar, um frisches Obst zu verarbeiten. Wie wäre es mit einem leckeren Apfelkuchen mit Sahnehaube und Zimt-Boden? Davon können wir kaum genug kriegen!

Genauso wenig wie von diesen himmlischen Schoko-Muffins mit Himbeeren. Sie schmecken nicht nur gut, sondern sind auch im Handumdrehen zubereitet! Allein ihr saftiger Brownie-Boden überzeugt alle Fans der süßen Frucht.

Ein weiterer zeitloser Klassiker ist die Fränkische Erdbeertorte. Am besten schmeckt sie mit selbst gepflückten Beeren aus dem eigenen Garten oder dem Erdbeerfeld. Einen Besuch dorthin kann man auch geschickt als Familienausflug für Klein und Groß planen.

Klein, süß und blau: Mit Blaubeeren backen

Blaubeeren sind ein echter Alleskönner und ein großes Glück für alle, die einen Strauch im Garten besitzen. Neben zahlreichen Ballaststoffen besitzt das Superfood auch noch wichtige Vitamine und kann entzündungshemmend und blutdrucksenkend wirken.

Und das Beste daran: Sie schmecken auch noch super lecker! Zum Beispiel in Blaubeer-Muffins, in Form von Cupcakes oder als Zimtschnecken verarbeitet. Guten Appetit!

Besonders lange halten sich die Beeren, wenn man direkt nach dem Kauf ihre Schimmelsporen mit einem Gemisch aus Wasser und Essig abwäscht. Gut getrocknet in einer flachen Schale im Kühlschrank gelagert kann man die Haltbarkeit der empfindlichen Beeren um einige Tage verlängern.