Gasthöfe und Gaststätten sind derzeit in einer schwierigen Situation. Um die Gäste weiter zu versorgen, bieten viele nun einen Abholservice an. Auch über Ostern ist geöffnet, um leckeres Schäuferla bereitzustellen. Wir haben einige Gaststätten und Restaurants in Franken aufgelistet.

Alte Post

Adresse: Kraftshofer Hauptstraße 164, 90427 Nürnberg

Kraftshofer Hauptstraße 164, 90427 Nürnberg Angebot: Knuspriges Schäuferle aus dem Backofen mit Kartoffelkloß und Saisonsalat

Öffnungszeiten: Ostersonntag und Ostermontag, 11.30 bis 13.30 Uhr

Vorbestellung: am Vortag via WhatsApp unter 0170 3568089 oder per Mail an reserv@altepost.net verschicken

Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage und der Facebookseite.

Altes Spital

Adresse: Alter Kirchplatz 4, 90547 Stein

Alter Kirchplatz 4, 90547 Stein Angebot: Schäuferla im Ofen gebraten mit Kloß und Salat

Öffnungszeiten: Ostersonntag: 11.00 bis 19.00 Uhr, Ostermontag: 11.00 bis 15.00 Uhr

Vorbestellung: telefonisch unter 0911 687939

Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage und auf der Facebookseite.

Brauerei Sonne

Adresse: Regnitzstraße 2, 96210 Bischberg

Regnitzstraße 2, 96210 Bischberg Angebot: Krustenschäufela mit Sauerkraut und Kloß

Öffnungszeiten: Ostersonntag und Ostermontag, 11.00 bis 13.30 Uhr

Vorbestellung: Telefonnummer 0951 62571, Mobilfunknummer: 0951 40755971

Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage oder auf der Facebookseite.

Bräustüble

Adresse: Mitteltorstraße 1, 97828 Marktheidenfeld

Mitteltorstraße 1, 97828 Marktheidenfeld Angebot: Ofenfrisches Schweineschäufele in Dunkelbiersoße mit Klößen und Rahmwirising

Öffnungszeiten: Samstag, Ostersonntag, Ostermontag. 11.00 - 14.00 Uhr und 17.00 - 20.30 Uhr

Vorbestellung: Telefonisch unter 09391 1224

Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage und der Facebookseite.

Gasthaus Juraschenke

Adresse: Uetzinger Straße 2, 96215 Lichtenfels

Uetzinger Straße 2, 96215 Lichtenfels Angebot: Schäuferla mit Sauerkraut und Klößen

Öffnungszeiten: Ostersonntag und Ostermontag, zwischen 11.00 und 13.00 Uhr

Vorbestellung: Telefonisch unter 09576 920200, zur Abholung dürfen eigene Töpfe oder Schüsseln mitgebracht werden.

Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage sowie auf der Facebookseite.

Gasthof Goldener Anker

Adresse: Hauptstraße 31, 96110 Scheßlitz

Hauptstraße 31, 96110 Scheßlitz Angebot: Ofenfrisches Schweineschäufala mit Wirsing und Klößen

Öffnungszeiten: Ostersonntag und Ostermontag, je 11.00 bis 13.30 Uhr und 16.30 bis 19.30 Uhr

Vorbestellung: Telefonisch unter 09542 1606

Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage, sowie auf der Facebookseite.

Grüner Brauhaus

Adresse: Comödien-Platz 1, 90762 Fürth

Comödien-Platz 1, 90762 Fürth Angebot: Schäuferla mit Klößen und Soße

Öffnungszeiten: Ostersonntag und Ostermontag, von 11.00 bis 18.00 Uhr

Vorbestellung: Telefonisch unter 0911 74929947, jeweils ab 10.00 Uhr möglich

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Homepage oder auf der Facebookseite.

Restaurant Metropol

Adresse: Kirchhoffstraße 23, 90552 Röthenbach an der Pegnitz

Kirchhoffstraße 23, 90552 Röthenbach an der Pegnitz Angebot: Schäuferla ab Dunkelbiersoße mit Kloß und Wirsing

Öffnungszeiten: Ostersonntag - und montag, von 11.00 bis 14.30 Uhr

Vorbestellung: telefonisch unter 0911 80099988 oder via WhatsApp unter 0173 3247103 möglich.

Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage, sowie auf der Facebookseite.

Spezial-Keller

Adresse: Sternwartstraße 8, 96049 Bamberg

Sternwartstraße 8, 96049 Bamberg Angebot: Knuspriges Schäuferla mit Bamberger Wirsing und Kloß

Öffnungszeiten: Ostersonntag und Ostermontag, von 11.00 bis 14.00 Uhr

Vorbestellung: telefonisch unter 0951 54887, per Mail an info@spezialkeller.de oder über Facebook möglich

Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage oder der Facebookseite.

Zur Post

Adresse: Obere Marktstraße 3, 97688 Bad Kissingen

Obere Marktstraße 3, 97688 Bad Kissingen Angebot: Ofenfrische Schäufele mit Klöße und Rotkohl

Öffnungszeiten: Karfreitag bis Ostersonntag von 11.00 Uhr bis 14.00 Uhr und 17.00 bis 20.00 Uhr

Vorbestellung: Telefonisch unter 0971 4484 möglich.

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Homepage oder auf der Facebookseite.

Wer das Kultgericht selbst nachkochen möchte, findet bei Fränkische Rezepte die passende Zubereitung. Hier gibt es nicht nur Fränkisches Schäuferla zum Selbstkochen, sondern auch viele weitere traditionelle Gerichte.