Rapsöl im Test bei Öko-Test: Klatsche für Thomy - gutes Öl muss nicht teuer sein

Das wurde getestet: Im Test von Öko-Test (Ausgabe 11/2020) befinden sich 23 Rapsöle. Darunter sowohl raffinierte, als auch kaltgepresste Öle. Erneut unterscheiden lassen sich die Rapsöle in native und gedämpfte Öle: Native Öle sind vollkommen naturbelassen, gedämpfte Öle werden im Anschluss an die Pressung mit Wasserdampf behandelt. Die Rapsöle wurden auf Mineralölrückstände, polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK), die Fettschadstoffe 3-MCPD und Glycidol, sowie auf Pestizide und Weichmacher untersucht. Auch Geschmack und Geruch der Öle wurde unter die Lupe genommen.

Das Ergebnis: Drei Öle sind "sehr gut", acht "gut", einige bewegen sich im Mittelfeld - wirklich schlecht ist das Rapsöl von Thomy vom Riesen-Konzern Nestlé. Bei diesem Öl konnte Öko-Test stark erhöhte Mineralölbestandteile und erhöhte PAK-Werte feststellen - gesund und lecker geht anders!

Öko-Test: Mineralöl in fast allen getesteten Rapsölen

Wer gesund kochen möchte, sollte auf einige Rapsöle* im Test von Öko-Test besser verzichten. Aber keine Sorge: Es gibt genügend Alternativen, die gänzlich ohne schädliche Stoffe, wie etwa Mineralölbestandteile, auskommen - und diese Öle sind zum Teil sehr preiswert.

Erschreckend: Nur 5 von 23 Ölen enthalten kein Mineralöl - "Thomy" ist Schlusslicht

Das negative Ergebnis des Rapsöl-Tests von Öko-Test: 18 der 23 getesteten Öle enthalten Rückstände von Mineralöl - lediglich fünf sind frei davon. In insgesamt neun Ölen ist der Mineralöl-Wert zwar gering, aber dennoch vorhanden. So beispielsweise beim K-Bio Rapsöl nativ kaltgepresst und beim Gut & Günstig Pflanzenöl aus Raps. Von acht Rapsölen raten die Tester allerdings ab: Diese enthalten stark erhöhte Mineralölbestandteile, die laut den Testern nichts in einem gesunden Öl zu suchen haben. Darunter fallen unter anderem Dennree Rapsöl kaltgepresst nativ, dm Bio Rapsöl kaltgepresst nativ, Alnatura Rapsöl nativ und Brändle Vita Rapsöl.

Absolutes Schlusslicht laut Öko-Test ist das Reine Rapsöl von Thomy (Nestlé). Hier konnten im Labor stark erhöhte Mineralölbestände entdeckt werden. Zwar sei laut Öko-Test noch nicht zu 100 Prozent klar, was Mineralölbestandteile im Körper anrichten, sicher ist aber, dass sie sich im Körper anreichern, was Anlass zur Sorge gibt. Solche Mineralölbestandteile sind eindeutig Fremdstoffe und haben in unseren Körpern nichts verloren. Immerhin positiv: Die krebserregenden MOAH (aromatische Mineralölkohlenwasserstoffe) konnten in keinem Öl im Test nachgewiesen werden. Doch wie kommt das Mineralöl ins Rapsöl? Das ist oft nicht vollständig klar. Beispielsweise gelangt das Mineralöl über Mittel ins Öl, die bei der Extraktion verwendet wurden. Oder durch Schmieröle der Ölpresse.

Gesundheitsgefährdend: Krebserregende Stoffe in zwei Rapsölen

Die polyzyklischen Kohlenwasserstoffe (PAK) konnten in zwei der getesteten Rapsöle entdeckt werden: Im Thomy Reines Rapsöl und im Alnatura Rapsöl. Diese PAK sind deshalb kritisch zu betrachten, weil sie nachweislich als krebserregend gelten.

Auch die besonders gefährliche Verbindung Benzo(a)pyren konnte in diesen Ölen nachgewiesen werden. Das Alnatura-Öl enthält mehr als die Hälfte des gesetzlichen Grenzwertes laut der Kontaminantenverordnung, das Thomy-Öl enthält mehr als ein Viertel. Beide Öle enthalten zudem noch drei weitere gefährliche PAK. Doch wie entstehen diese PAK? Sie entstehen in erster Linie bei einer nicht vollständigen Verbrennung organischer Stoffe. In unserer Lebensmittel gelangen sie beispielsweise über Abgase oder dem Abrieb von Reifen. Warum die PAK in diesen beiden Ölen stecken, ist fraglich - schließlich ließ sich das in allen anderen Ölen im Test ja auch vermeiden.