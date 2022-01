Rapsöl im Öko-Test: Mineralölrückstände in fast allen Ölen

Von acht Rapsölen rät das Öko-Test-Team ab: Sie enthalten stark erhöhte Mineralölbestandteile, die laut dem Team nichts in einem gesunden Öl zu suchen haben. Darunter fallen unter anderem Dennree Rapsöl kaltgepresst nativ, dm Bio Rapsöl kaltgepresst nativ, Alnatura Rapsöl nativ und Brändle Vita Rapsöl.

Absolutes Schlusslicht laut Öko-Test ist das Reine Rapsöl von Thomy (Nestlé). Hier entdeckte das Labor-Team stark erhöhte Mineralölbestände. Zwar sei laut Öko-Test noch nicht zu 100 Prozent klar, was Mineralölbestandteile im Körper anrichten. Sicher ist aber, dass sie sich im Körper anreichern, was Anlass zur Sorge gibt. Solche Mineralölbestandteile sind eindeutig Fremdstoffe und haben im Körper nichts verloren. Immerhin positiv: Die krebserregenden MOAH (aromatische Mineralölkohlenwasserstoffe) wurden in keinem Öl im Test nachgewiesen. Doch wie kommt das Mineralöl ins Rapsöl? Das ist oft nicht vollständig klar. Beispielsweise gelangt das Mineralöl über Mittel ins Öl, die bei der Extraktion verwendet wurden. Oder durch Schmieröle der Ölpresse.

Gesundheitsgefährdend: Krebserregende Stoffe in zwei Rapsölen

Die polyzyklischen Kohlenwasserstoffe (PAK) entdeckte das Team in zwei der getesteten Rapsöle: Im Thomy Reines Rapsöl und im Alnatura Rapsöl. Diese PAK sind deshalb kritisch zu betrachten, weil sie nachweislich als krebserregend gelten.

Auch die besonders gefährliche Verbindung Benzo(a)pyren wurden in diesen Ölen nachgewiesen. Das Alnatura-Öl enthält mehr als die Hälfte des gesetzlichen Grenzwertes laut der Kontaminantenverordnung, das Thomy-Öl enthält mehr als ein Viertel. Beide Öle enthalten zudem noch drei weitere gefährliche PAK. Doch wie entstehen diese PAK? Sie entstehen in erster Linie bei einer nicht vollständigen Verbrennung organischer Stoffe. In unsere Lebensmittel gelangen sie beispielsweise über Abgase oder dem Abrieb von Reifen. Warum die PAK in diesen beiden Ölen stecken, ist fraglich - schließlich ließ sich das in allen anderen Ölen im Test ja auch vermeiden.

Sensorik-Test: Rapunzel-Öl schmeckt dem Öko-Test-Team nicht

Das Öko-Test-Team untersuchte die Öle auch auf Geruch und Geschmack. Drei Expert*innen unterzogen die kaltgepressten Öle einem Sensorik-Test. Dieser Untersuchung wurden deshalb nur die kaltgepressten Öle unterzogen, da diese laut Öko-Test oft durch Mängel beim Geruch und Geschmack auffallen. Unter anderem wird das Rapunzel Rapsöl mild schlecht bewertet: Die Tester beschreiben den Geruch des Öls als "fischig" und den Geschmack als "dumpf".

Ein sensorisch gut zu bewertendes Rapsöl* riecht und schmeckt laut Öko-Test saatig, intensiv und dezent nussig. Schmeckt ein Rapsöl eher strohig, kann das ein Indiz dafür sein, dass das Öl nicht mehr ganz frisch ist.