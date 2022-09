Perfekt im Herbst: So backst du herzhaften Zwiebelkuchen selbst

Arbeitszeit: 40 Minuten

40 Minuten Backzeit: 40 Minuten

40 Minuten Ruhezeit: 30 Minuten

30 Minuten Insgesamt: 110 Minuten

110 Minuten Schwierigkeit: mittel

Die Tage werden kürzer und draußen hängt der erste Frühnebel über den Feldern. In den Weinbergen hat die Weinlese bereits begonnen. Die perfekte Stimmung, um den Sommer zu verabschieden und sich einen herzhaften Zwiebelkuchen zu gönnen, dazu ein Glas Federweißer. Das Deutsche Weininstitut gibt übrigens auch leckere Rezeptideen für den Zwiebelkuchen als Begleiter des Federweißen. Was Federweißer ist und wo in der Moselregion du ihn bekommen kannst, erfährst du hier.

Zwiebelkuchen kannst du auch ganz einfach zu Hause selber backen. Die Basis bildet ein einfacher Hefeteig. Für die vegetarische Variante kannst du den Speck auch weglassen oder eine vegane Variante verwenden.

Zutaten

Die Basis eines leckeren Zwiebelkuchens bildet ein Hefeteig. Dafür benötigst du:

250 g Mehl

ein halbes Päckchen Trockenhefe

50 ml lauwarmes Wasser

100 ml Milch

ein Viertel TL Zucker

2 EL Olivenöl

1 TL Salz

Das Herzhafte am Zwiebelkuchen ist die Füllung. Dafür benötigst du:

1 kg Gemüsezwiebel

2 EL Pflanzenöl

125 g Speckwürfel

200 g Schmand

2 Eier

100 g Reibekäse

etwas Salz

1 Prise schwarzer Pfeffer

etwas edelsüßes Paprikapulver

Zubereitung

1. Zuerst die Springform einfetten und etwas mit Mehl bestreuen.

2. Für den Hefeteig: Das Mehl in eine Rührschüssel geben. Trockenhefe, Wasser, Milch und Zucker hinzugeben. Den Teig kneten und dabei dann nach und nach Öl, Salz und Zucker hinzugeben. Den Hefeteig weiterhin kneten, bis er geschmeidig geworden ist.

3. Den fertig gekneteten Teig mit einem Tuch abdecken und den Hefeteig bei Zimmertemperatur für 30 Minuten gehen lassen.

4. Die Arbeitsfläche mit Mehl bestreuen und auf der bemehlten Arbeitsfläche rund ausrollen. Dann den runden Teig in die Springform geben. Am Rand den Teig festdrücken und dabei einen 4 Zentimeter hohen Rand bilden.

5. Für die Zwiebelfüllung: Die Zwiebeln schälen und in feine Ringe schneiden. Öl in einer Pfanne erhitzen und die Zwiebelringe zusammen mit den Speckwürfeln andünsten. Dann zur Seite stellen und abkühlen lassen. Alternativ geht es auch ohne Speck oder du kannst eine Speck-Alternative nutzen.

6. Zu den Zwiebeln und dem Speck nun den Schmand, die Eier und den Reibekäse hinzugeben. Die Masse würzen und alles gut unterrühren. Den Backofen auf 180 Grad Ober- und Unterhitze (Umluft 160 Grad) vorheizen.

7. Die Zwiebelmasse auf den Hefeteig verteilen und den Zwiebelkuchen dann für 40 Minuten backen lassen. Am besten schmeckt der Zwiebelkuchen, wenn er lauwarm serviert wird.