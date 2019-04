Ostern in den Haßbergen

Der Frühling hat begonnen und die ersten Knospen gehen an den Bäumen auf. Die ersten Blumen blühen und nun steht auch noch das Osterfest vor der Tür und das ist eine tolle Gelegenheit, um mit der Familie oder Freunden eine schön Zeit zu verbringen.

Vor allem wenn man auch in den 40 Tagen seit Aschermittwoch auf liebgewordene Gewohnheiten oder Speisen verzichtet hat. Keine Schokolade gegessen, den Fleischkonsum reduziert, weniger geraucht oder öfters das Handy ausgeschaltet hat, darf man sich nun zu Ostern besonders für sein Durchhaltevermögen belohnen.

Spargelzeit

Die Osterfeiertage sind in diesem Jahr später als im letzten Jahr. Deshalb findet man in den Gaststätten und Restaurants Köstlichkeiten, die man in den letzten Jahren noch nicht zu Ostern genießen konnte.

Die Gastronomen im Landkreis Haßberge haben bereits begonnen, ihre Speisekarten auf die Spargelzeit einzustellen. So hat der Gast neben dem klassischen Spargel mit Schinken, Kartoffeln und Sauce Hollandaise über Schweinemedaillons mit grünem und weißem Spargel bis hin zu Spargel mit Lachs und Kartoffeln und vielem mehr eine große Auswahl frischer, saisonaler und regionaler Gerichte.

Selbstverständlich gibt es auch andere Köstlichkeiten, mit denen man sich für die Selbstkasteiung in der Fastenzeit belohnen kann. Über Fisch und Wild, Geflügel, Rind bis hin zu vegetarischen und veganen Gerichten bieten die Restaurants und Gaststätten im Landkreis eine große Bandbreite an erlesenen Speisen für jeden Geschmack. Und für die Kleinen finden sich die beliebten Kindergerichte: Pizza, Spaghetti, Pommes, Schnitzel oder den fränkischen "Kloß mit Soß". Das schmeckt!

Zum krönenden Abschluss des Ostermenüs darf das Dessert nicht fehlen. Kreationen aus Schokolade, Sahne, Obst und anderen kulinarischen Köstlichkeiten - wem läuft da nicht das Wasser im Munde zusammen?

Ab ins Grüne

Besonders schön ist es, nach einem österlichen Besuch im Restaurant die erwachende Natur bei einem Spaziergang zu genießen. Der Landkreis Haßberge bietet hier unzählige Möglichkeiten. So ist z. B. der Deutsche Burgenwinkel, der im nordöstlichen Teil des Landkreises liegt, perfekt für einen Osterausflug. Wander- und Spazierwege sind hier gut beschildert. Kleine und große Mittelalterfans sollten das Burgeninformationszentrum in Altenstein besuchen, um Leben und Alltag auf einer mittelalterlichen Burg kennen zu lernen. Im Deutschen Burgenwinkel gibt es neben den zahlreichen Schlössern, Burgen und Ruinen aber auch die schönen Altstadtensembles von Ebern, Königsberg oder Hofheim zu bewundern.