Öko-Test: Schimmelpilze im Mehl - dennoch viele "sehr gut"

Welches Mehl für Brot, Pizza und Co.?

Es gibt diverse Mehltypen, wie etwa 405,550 oder 1050 - diese haben allerdings nichts mit der Feinheit des Mehls zu tun, sondern mit dem Mineralstoffgehalt. Dieser wird in Mikrogramm pro 100 Gramm angegeben. Beispiel: Bei einem Weizenmehl Type 405 befinden sich 405 Mikrogramm Mineralstoffe in 100 Gramm Mehl. Bei den Mineralstoffen handelt es sich um Magnesium, Kalium, Ballaststoffe, B-Vitamine und pflanzliche Eiweiße. Durch den Mineralstoffgehalt erfährt man auch, wie schnell das Mehl Flüssigkeit aufnimmt und wie leicht es zu verarbeiten ist. Mehl mit einer niedrigen Typenzahl ist feiner, nimmt Wasser zügig auf und lässt sich schnell glatt kneten. Mehl mit einer hohen Typenzahl nimmt Wasser nicht so leicht auf und ist oft öliger und griffiger.

Möchte man einen Kuchen oder feines Gebäck* herstellen, sollte man zu einem Mehl mit einer geringen Typenzahl greifen, beispielsweise zu einem Weizenmehl Type 405 oder zu einem Dinkelmehl Type 630*. Für helles Brot und Pizzateig eignen sich Mehle mit einer mittleren Typennummer am besten, zum beispiel ein Mehl Type 550. Für Sauerteig- oder Vollkornbrot werden am besten Typen mit hoher Nummer gewählt, etwa ein Weizenmehl Type 1050.

Das komplette Test-Ergebnis finden Sie auf der offiziellen Website von Öko-Test.

Fazit: Schimmelpilz in mehr als der Hälfte der Mehle

Trotz dessen, dass in mehr als der Hälfte der 50 getesteten Mehle Rückstände von Schimmelpilzen entdeckt werden konnten, vergibt Öko-Test überwiegend gute und sehr gute Bewertungen. Das liegt daran, dass die Schimmelpilzgifte in so geringen Mengen im Mehl vorliegen, dass es nicht schädlich für die Verbraucher ist. Lediglich drei von 50 Mehlen fallen komplett durch und sollten besser vermieden werden.

*Hinweis: In der Redaktion sind wir immer auf der Suche nach tollen Angeboten und nützlichen Produkten für unsere Leser - nach Dingen, die uns selbst begeistern und Schnäppchen, die zu gut sind, um sie links liegen zu lassen. Es handelt sich bei den in diesem Artikel bereitgestellten und mit einem Einkaufswagen-Symbol beziehungsweise einem Sternchen gekennzeichneten Links um sogenannte Affiliate-Links/Werbelinks. Wenn Sie auf einen dieser Links klicken und darüber einkaufen, bekommen wir eine Provision vom Händler. Für Sie ändert sich dadurch nichts am Preis. Unsere redaktionelle Berichterstattung ist grundsätzlich unabhängig vom Bestehen oder der Höhe einer Provision.