Bierkeller-Saison in Franken: Fünf leckere Brotzeit-Rezepte

Endlich ist es wieder so weit: Die Bierkeller in Franken dürfen ab dem 18. Mai wieder öffnen. Dabei gelten auch bei einem Besuch auf dem Keller die Abstands- und Hygieneregeln. Trotz der Auflagen ist die Öffnung vor allem für die Betreiber ein wichtiger Schritt in Richtung Normalität.

Während ganz Deutschland in den Biergarten geht, treffen sich Franken auf dem Bierkeller. Das ist schon immer so. Warum das so ist, erklären wir hier.

Brotzeit: Warum darf man eigene Speisen auf den Bierkeller mitbringen?

Auf manchen Kellern ist es erlaubt, eigene Speisen mitzubringen. Oftmals ist der Keller geteilt in einen Bereich, der bewirtet wird, und einen Bereich für selbstmitgebrachte Speisen. Herrscht zu viel Betrieb, so kann man seine Brotzeit auch in ein Picknick umwandeln und sich dazu passend die Getränke auf dem Keller holen.

Aufgrund der Auflagen wird es wohl noch schwieriger werden, einen der begehrten Plätze auf dem Keller zu bekommen. Das Picknick nebenan ist dann eine gute Möglichkeit, den Keller zu unterstützen und gleichzeitig eine leckere Brotzeit zu genießen.