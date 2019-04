Löwenbräu-Keller feiert Neueröffnung

Der Umbau des Brauerei-Gasthof-Hotels "Zum Löwenbräu" der Familie Wirth ist fertig. Schon jetzt begeistert das neue Gesicht des Bierkellers mit seiner modernen und zeitlosen Schönheit. Der Keller integriert sich harmonisch in die Umgebung des Waldes. Beim Umbau war man bedacht hauptsächlich natürliche Materialien zu verwendet - wie zum Beispiel Eichenholz für die Außenfassade.

Aber der Umbau war nicht einfach und erstreckte sich über zwei Jahre. Viel musste von Grund auf erneuert werden. Doch nun ist es vollbracht - alles ist fertig.

Goldenes Jubiläum

Pünktlich zum 50-jährigen Jubiläum zeigt sich der Löwenbräu-Keller mit seinem neuen Gesicht. Es ist ein besonderes Jahr für die Familie Wirth. Sie können mit dem neuen Keller in eine strahlende Zukunft blicken und sich gleichzeitig auf eine lange Geschichte besinnen.

Der Grundgedanke des Kellers war, für die Brauerei einen Ort zum Kühlen von Bier zu finden. Fündig wurde man im Waldstück am Rande von Neuhaus. In dem Sandstein-Gelände des Waldes wurden gleich zwei Keller für die zwei örtlichen Brauereien gebaut, in denen in der wärmeren Jahreszeit das Bier eingelagert wurde. Später wurde ein Nutz- und Schankrecht für die Brauereien eingetragen. 1969 begann Günter Paulus dann den Kellerbetrieb zu forcieren und mit den Jahren, zusammen mit der Löwenbräu, immer wieder in die Infrastruktur und den Ausbau des Kellers zu investieren.

Keine leichte Aufgabe, da weder Strom, Wasser und Kanäle in der unmittelbaren Nähe waren. Trotzdem fand man immer eine Möglichkeit, die immer weiter wachsende Besucherzahl in ordentlicher Weise zu bedienen und zufrieden zu stellen.

1999 beendete Günter Paulus aus Altersgründen seine 30-jährige Kellerbewirtschaftung. Familie Wirth übernahm die Fortführung des Kellerbetriebes. Vor ihr stand die große Aufgabe, die sanitären und hygienischen Anforderungen den steigenden Besucherzahlen anzupassen. "Es war nicht einfach. Wir standen damals vor der Entscheidung, den Keller zu schließen, oder mit erheblichen finanziellen Aufwand zu sanieren und weiterzumachen", so Benno Wirth, Wirt des Bierkellers. "Wir haben uns für letzteres entschieden."

Über die Jahre wurde sehr viel erneuert - vor zwei Jahren wurden je 600 Meter Leitungen Wasser, Strom, Abwasser und Telekommunikation gelegt, Pumpstationen für das Abwasser erstellt. Eine neue Toilettenanlage wurde erstellt. Nach Ende der letzten Kellersaison wurde das alte Wirtschafts-Gebäude abgerissen und nach neuesten Erkenntnissen eines gastronomischen Betriebs neu errichtet, wobei das alte Kellergewölbe, das damals ungefähr 70 Meter in den Berg gebaut wurde, weiterhin zur kühlen Lagerung der Getränke genutzt wird.

Die Familie Wirth bedankt sich an der Stelle besonders bei den beteiligten Firmen, die beim Umbau mitgeholfen haben. "Uns war es wichtig, regionale Unternehmen aus der Nähe, soweit möglich, einzusetzen", wobei ein Großteil der Firmen langjährige Partner von uns sind. "Der Zeitrahmen über die Wintermonate war schon sehr eng gesteckt, aber alle Handwerker haben mitgezogen, sodass einem Beginn der Kellersaison zum 1. Mai nichts mehr im Wege steht", freut sich Benno Wirth.

Pre-Opening am 30. April

Trotz des Neubaus soll der Charakter eines Bierkellers erhalten bleiben. Der Löwenbräu-Keller setzt weiterhin auf ein solides Biergarten-Angebot. "Wir setzen weiterhin auf frische Produkte mit viel Gemüse und Kräutern und auf die bekannten Bratwurst- und Flammkuchen-Spezialitäten", sagt Benno Wirth.

Das Besondere sind natürlich die mehrfach ausgezeichneten naturtrüben Bierspezialitäten aus der eigenen kleinen Land-Brauerei. Vom Fass gibt es immer die drei Hauptsorten: Original - das Helle Landbier -, das dunkle Kellerbier sowie die beliebt-bekannte Aischgründer Karpfen-Weisse. Zusätzlich vom Fass wird immer eine saisonale Spezialität wie Märzen, Rotbier, Hopfen-Löwe oder Festbier ausgeschenkt. Im Oktober findet dann spektakuläre Bockbier-Anstich auf dem Keller statt.

Auf eine gute Kellersaison mit vielen zufriedenen Gästen freuen sich die Brauer-und Wirtsfamilien Benno und Hans-Günter Wirth mit bis zu 30 fleißigen Mitarbeitern, die sich um das Wohl der Gäste kümmern.

Offiziell eröffnet der Felsenkeller am 1. Mai, doch es gibt den Pre-Opening bereits am 30. April: Um 17 Uhr eröffnet die Brauerei die Tore des neuen Felsenkellers und freut sich auf alle Besucher.