Köstlicher Kartoffelsalat als Grillbeilage: So einfach geht das fränkische Original

Fränkischer Kartoffelsalat: Einfache und leckere Beilage für den sommerlichen Grillabend

Die Zubereitung geht einfach , es braucht wenig Zutaten und ist trotzdem lecker

, es braucht und ist trotzdem Rezept zum Nachmachen für fränkischen Kartoffelsalat

Die Kartoffel ist das beliebteste Gemüse der Deutschen: Eine mögliche Zubereitungsvariante ist der Kartoffelsalat - traditionell mit Essig und Öl. Häufig wird er als einfache und leckere Beilage zu verschiedenen Fleischgerichten serviert. Auch zum Grillen passt die Salatvariante optimal. Der Kartoffelsalat kann das ganze Jahr serviert werden. Rezept für einen traditionellen fränkischen Kartoffelsalat mit Essig und Öl.

Fränkischer Kartoffelsalat: Drei Gründe warum Sie ihn öfter zubereiten sollten

Grund 1: Die Zutaten

Entwickelt hat sich die Tradition während der Nachkriegszeit. Die Zutaten für Kartoffelsalat waren leicht verfügbar und günstig zu bekommen. Neben Kartoffeln und Zwiebeln gehören die restlichen Zutaten wohl zu den Grundzutaten einer jeden Küche.

Grund 2: Die Zubereitung

Oftmals hat man wenig Zeit oder auch wenig Lust ein aufwendiges Essen zu zaubern. Doch auch da kommt der Kartoffelsalat gelegen: Er lässt sich fix zubereiten, erfordert keine allzu ausgeprägten Kochfähigkeiten und kann auch über mehrere Tage gegessen werden.

Grund 3: Die Einfachheit

Ganz bewusst verzichten Sie auf aufwendige Rezepte und mehrgängige Menüs. Kartoffelsalat ist das perfekte Essen für alle, die geerdet und einfach speisen möchten. Darüber hinaus wissen Sie genau, was sich in ihrem Kartoffelsalat befindet - ungesunde Zusatzstoffe oder zu viel Zucker können Sie ausschließen.

Das beliebteste Gemüse der Deutschen: Rezepte mit Kartoffeln

Leckerer Kartoffelbrei, ideal zu Blaukraut oder Sauerkraut

Der Klassiker in der fränkischen Küche: der Kartoffelkloß

Auch zur Brotzeit passt die Kartoffel hervorragend: das Kartoffelbrot

Entdecken Sie weitere Klassiker der fränkischen Küche:

*Hinweis: In der Redaktion sind wir immer auf der Suche nach tollen Angeboten und nützlichen Produkten für unsere Leser - nach Dingen, die uns selbst begeistern und Schnäppchen, die zu gut sind, um sie links liegen zu lassen. Es handelt sich bei den in diesem Artikel bereitgestellten und mit einem Einkaufswagen-Symbol beziehungsweise einem Sternchen gekennzeichneten Links um sogenannte Affiliate-Links/Werbelinks. Wenn Sie auf einen dieser Links klicken und darüber einkaufen, bekommen wir eine Provision vom Händler. Für Sie ändert sich dadurch nichts am Preis. Unsere redaktionelle Berichterstattung ist grundsätzlich unabhängig vom Bestehen oder der Höhe einer Provision.