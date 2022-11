Kochen mit dem Wasserkocher: Diese 5 Lebensmittel und Gerichte kannst du damit zaubern

Reis im Wasserkocher

Egal, ob du dich in einer Ausnahmesituation befindest oder einfach ein schnelles und einfaches Gericht kochen möchtest: Der Wasserkocher kann durchaus als Alternative zum klassischen Kochen eingesetzt werden. Wir zeigen dir, wie und was du mit dem Wasserkocher kochen kannst.

Reis, Suppe und Ei aus dem Wasserkocher

Ein erstes einfaches Lebensmittel, dass sich auch im Wasserkocher zubereiten lässt, ist Reis. Am besten benutzt du dafür Tütenreis. Beginne damit, den Wasserkocher aufzufüllen. Anschließend gibst du die Tüte und etwas Salz in den Wasserkocher. Nun musst du den Wasserkocher nur noch anschalten und so häufig neu starten, bis die Garzeit abgelaufen ist. Anschließend kannst du den Reis auf einen Teller geben und mit einer Soße oder Beilage deiner Wahl genießen.

Ähnlich gelingt es dir mit Tütensuppen: Fülle die Menge an Wasser, die für die Suppe empfohlen wird, in den Wasserkocher. Im Anschluss musst du nur noch den Wasserkocher einschalten und das Pulver für die Suppe einrühren. Ist die Suppe einmal aufgekocht, kannst du sie in eine Schüssel geben und löffeln.

Hast du keinen Eierkocher, kannst du auch deine Eier im Wasserkocher kochen. Dafür stichst du erst einmal mit einer Nadel das Ei ein und legst es mit einem großen Löffel vorsichtig in den Wasserkocher. Diesen lässt du für etwa 7,5 Minuten laufen, bevor du das Ei kalt abschreckst.

So machst du Omelette und Nudeln im Wasserkocher

Neben den gekochten Eiern kannst du auch ein leckeres Omelett im Wasserkocher machen. Beginne damit, die Zutaten für dein Omelett in einer Schüssel zusammenzurühren. Hier kannst du ganz nach deinem Geschmack gehen und zu den Eiern beispielsweise Schinkenwürfel, Käse, Schnittlauch, Knoblauch, Salz und Pfeffer geben. Die Eiermasse füllst du in einen verschließbaren Zipperbeutel, drückst die Luft heraus und hängst ihn in den mit Wasser gefüllten Wasserkocher. Dabei sollte der Beutel im Deckel eingeklemmt sein. Lasse das Wasser kochen. Wenn die Eiermasse fest ist, kannst du den Beutel herausnehmen und dein Omelett servieren.

Zuletzt der Klassiker: Nudeln mit Tomatensoße. Fülle den Wasserkocher mit Wasser und gib etwas Salz hinein. Anschließend gibst du deine Nudeln hinein und lässt sie für die angegebene Garzeit kochen. Hast du das Wasser abgegossen und die Nudeln herausgeholt, kannst du die Restwärme zum Erwärmen der Soße nutzen.

Wichtig ist, dass du deinen Wasserkocher direkt nach dem Kochen gründlich reinigst. So vermeidest du, dass in Tee und Wasser noch der Geschmack deines Gerichtes mitschwingt.

Fazit

Das Kochen mit dem Wasserkocher kann eine praktische Lösung sein, wenn beispielsweise dein Herd kaputt ist. Aber auch so kann es spannend sein, einmal verschiedene Gerichte auf diese eher ungewöhnliche Weise zu kochen. Ob du die Methode zukünftig hin und wieder nutzen möchtest, ist selbstverständlich dir überlassen.