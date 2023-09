Kaffee mit Öl - wie gesund ist der Oleato wirklich?

Was die Italiener dazu wohl sagen? Zwei italienische Genuss-Produkte vereint: Oleato - Kaffe mit einem Löffel Öl. Auf die Idee dazu soll Starbucks-Chef Howard Schult, laut eigener Angaben, auf der italienischen Insel Sizilien gekommen sein.

Seit dem lassen sich unzählige Artikel über den weichen Geschmack und die vermeintliche Gesundheitsförderung dieses Kaffees finden. Aber sucht man nach amtlichen oder gar wissenschaftlichen Belegen, wird es dünn. Also auf zu den Fakten!

Kaffee mit Öl - was hinter dem neuen Trend steckt

Die AOK schreibt, dass der Gesundheitsgrad von Olivenöl davon abhängt, wie schonend der Herstellungsprozess war. Am wertvollsten seien sie mit der Bezeichnung „Natives Olivenöl extra (Extra Virgin Olive Oil, Güteklasse 1)“.

Dieses qualitativ hohe Öl wird in einem Verfahren gewonnen, bei dem das Olivenfleisch kalt gepresst wird. Man spricht daher auch von kaltgepresstem Olivenöl. Die Essig und Öl Compagnie nennt als maximale Temperatur 27 Grad Celsius. Danach nähme die Qualität ab.

Das Max Rubner Institut weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass es wenig Sinn ergibt, kaltgepresstes Olivenöl in der Küche zu erhitzen. Es bleibt also auch eine Fragwürdigkeit in Bezug auf den Oleato: Denn außer in den Iced-Varianten wird Kaffee eher heiß genossen.

Sinnvolle Kombi? - Olivenöl und Kaffee

Als qualitativ hochwertig wird ein Olivenöl aber auch wegen seiner gesunden Inhaltsstoffe angesehen. Werden diese durch Erhitzen zerstört, kann daher auch nicht von gesundheitsfördernder Wirkung die Rede sein. Zu diesen gesunden Wirkstoffen gehören Antioxidantien wie Polyphenolen. Ihnen wird eine krebsvorbeugende Wirkung zugesprochen.

Was aber auch in Öl enthalten ist, sind Kalorien: circa 900kcal auf 100 ml. Öl. Der eigentlich so kalorienarme Kaffee verliert also ein positives Argument. Dass der Oleato somit allerdings lang anhaltend satt macht, überrascht wohl nicht. Ebenso wenig, dass er abführend wirken kann, denn Öl ist verdauungsfördernd.

Bleibt als letztes Kriterium der Geschmack und der ist wohl Ansichtssache. Wer die würzige Note des italienischen Kaffees liebt, wird von der mildernden Wirkung des Öles nicht begeistert sein. Wem der ein oder andere Kaffee aber zu bitter ist, hat hiermit vielleicht Abhilfe gefunden.

Artikel enthält Affiliate Links *Hinweis: Die in diesem Artikel bereitgestellten Buchungs-Links bzw. mit einem Einkaufswagen-Symbol gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links/Werbelinks. Wenn du auf einen dieser Links klickst und dann eine Unterkunft buchst oder darüber einkaufst, bekommen wir eine Provision von einem Kooperationspartner (z. B. Booking.com oder hotel.de) nach Abschluss des Aufenthalts oder vom Händler. Für dich ändert sich dadurch nichts am Preis.

Vorschaubild: © pixabay,com