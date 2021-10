Gesundheit für Haut, Haar und Körper: Deshalb solltest du täglich Haferflocken essen

Superfood Haferflocken : Zahlreiche gute Inhaltsstoffe

: Zahlreiche gute Inhaltsstoffe Das passiert, wenn du täglich Haferflocken zu dir nimmst

Viele Gesundheitsvorteile

Haferflocken essen hält schlank

Gute Verträglichkeit für Zöliakie-Betroffene

Nichts spricht dagegen, täglich Haferflocken zu essen - ganz im Gegenteil: Es macht weder dick, noch ist es in irgendeiner Form ungesund, ganz im Gegenteil - wer die "Oats" für sich entdeckt, wird schon bald nichts mehr anderes essen wollen. Denn wer künftig zum Frühstück eher zu den Haferflocken greift, startet stärker und energiegeladener in den Tag, als es mit Brötchen, Croissants und Co. möglich wäre. Haferflocken begeistern nicht mehr nur Fitnessfreaks oder Sportler. Denn sie enthalten zahlreiche Vitamine und Nährstoffe, die unser Körper benötigt, um gesund zu bleiben. Wir verraten dir, was passiert, wenn du täglich Haferflocken isst und wie du so deine Gesundheit förderst.

Haferflocken für Haut, Haar und Körper: So gesund sind die Getreide-Flocken

Hafer zählt laut dem Bundeszentrum für Ernährung neben Weizen, Roggen und Gerste zu den wichtigsten Getreidearten, die hierzulande angebaut werden. Hierbei übertrumpft der Hafer mit seinen Inhaltsstoffen die anderen Getreidesorten: Hafer enthält mit Abstand den größten Anteil an Fett, Eiweiß und Calcium - aber auch noch zahlreiche weitere Nährstoffe wie Mangan, Phosphor, Magnesium, Eisen, Zink, Folsäure und B-Vitamine. Nach der Ernte wird der Hafer wärmebehandelt, gepresst, getrocknet und gewalzt - so werden Haferflocken hergestellt.

Dem Gesundheitsportal Zentrum der Gesundheit zufolge gilt Hafer als der ideale Lieferant von Mineralstoffen, Vitaminen und Fetten, welche bereits durch den Verzehr von kleinen Portionen in großen Mengen im Körper aufgenommen werden können. Hierbei enthalten 100 Gramm Haferflocken laut Myprotein.com* im Schnitt:

375 Kalorien

12,5 Gramm Protein

67,5 Gramm Kohlenhydrate

10,0 Gramm Ballaststoffe

6,25 Gramm Fett.

Jeden Tag Haferflocken essen: Für Gesundheit, schöne Haut und Haare

Aufgrund des hohen Anteils von Biotin von etwa 7,8 Milligramm pro 40 Gramm Haferflocken werden Haut und Haare positiv beeinflusst. Diese Menge an Biotin entspricht laut Zentrum der Gesundheit bereits einem Viertel der empfohlenen Tagesdosis. Der Konsum Biotin-haltiger Produkte wirkt sich laut der Verbraucherzentrale förderlich auf den Erhalt gesunder Haut und Haare aus - ob Biotin auch für feste Nägel sorgt, ist umstritten. Dabei ist der Griff zu Nahrungsergänzungsmitteln nicht nötig - besser, du frühstückst eine Schüssel Haferflocken.

Auch der Anteil an Zink in Haferflocken ist bemerkenswert: Pro 100 Gramm Haferflocken nimmst du etwa 4,3 Milligramm Zink auf - das ist so viel, wie in einem Steak enthalten ist. Vor allem wer sich vegan oder vegetarisch ernährt, ist mit Haferflocken also gut bedient, um die empfohlene Tagesdosis Zink aufzunehmen. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung e.V. weist darauf hin, dass Zink essenziell für den Körper ist, da der Stoff ein wichtiger Bestandteil vieler Enzyme und Proteine ist. Somit trägt Zink beispielsweise zum Zellwachstum und zur Wundheilung bei, außerdem zu diversen Stoffwechselprozessen, zur Fortpflanzung und zur Stärkung deines Immunsystems.

Zudem enthalten Haferflocken hohe Mengen an Eisen - ganze 2,4 Milligramm auf 40 Gramm Haferflocken. Das Unglaubliche: Hafer enthält mehr Eisen als Fleisch - und zwar die doppelte Menge. Problematisch ist lediglich die Verwertung des Eisens aus den Haferflocken, denn damit das deinem Körper gelingt, solltest du Vitamin C-haltige Lebensmittel gemeinsam mit den Getreide-Flocken konsumieren - auch das ist ein echter Ernährungs-Tipp für vegan oder vegetarische lebende Menschen.

Haferflocken jeden Tag essen: Gesund durch B-Vitamine

Ebenfalls beachtlich ist der hohe Anteil an Vitamin B1, welcher mit einem Wert von 0,3 Milligramm pro 100 Gramm Haferflocken ein Viertel des Tagesbedarfs beträgt. Dabei sticht der Hafer unter den anderen Getreidesorten hervor: Keine andere Getreideart hat einen derart hohen Vitamin B1-Anteil.

Wie auch das Vitamin B6 ist Vitamin B1 das absolute "Nerven-Vitamin", das sowohl Müdigkeit, wie auch Schwindel, Schlaflosigkeit und neurologischen Beschwerden entgegenwirkt. Von Vitamin B6 enthalten Haferflocken ein Milligramm pro 100 Gramm - das ist doppelt so viel wie andere Getreidesorten.

Neben gesunden Nerven bekommst du so auch noch gesundes Blut: Vitamin B6 wirkt bei der Bildung von Hämoglobin mit. Bei einem Mangel an Vitamin B6 kann es unter anderem zu Beschwerden des Herz-Kreislauf-Systems kommen, da die Homocystein-Werte erhöht sein können.

Schlank durch Haferflocken: Das passiert, wenn du sie täglich isst

Der regelmäßige Konsum von Haferflocken, beispielsweise täglich zum Frühstück, hält dich schlank. Denn die Getreide-Flocken enthalten zahlreiche Eigenschaften, die dich bei einer gesunden Ernährung, bei einer Diät oder beim Muskelaufbau unterstützen.

Durch den hohen Ballaststoffanteil hast du deutlich weniger Hunger und bist schneller gesättigt. Ballaststoffe sind laut Myprotein.com* in Haferflocken reichlich enthalten. Die sogenannten Beta-Glucane sorgen dafür, dass sich dein Insulinspiegel ausgleicht, außerdem wird so der Blutzucker verringert. Des Weiteren wird auch einem Völlegefühl vorgebeugt und die Anzahl der guten Bakterien in deinem Darm werden erhöht. Die Folge: Du verspürst keinen Heißhunger und läufst nicht Gefahr, auf die Schnelle ungesunde Lebensmittel zu konsumieren. Welche fünf Lebensmittel neben Haferflocken noch deinen Heißhunger stillen, erfährst du in unserem Artikel.

Auch gerade für diejenigen, die regelmäßig Sport treiben und denen der Muskelaufbau wichtig ist, sind Haferflocken die ideale Mahlzeit - denn sie sind einer der besten Energielieferanten, die du abseits von Protein-Shakes und-Riegeln zu dir nehmen kannst. Vor allem als guten Start in den Tag oder direkt nach einem anstrengenden Training eignen sich Haferflocken als Snack*.

Haferflocken sind überdurchschnittlich gut verträglich

Haferflocken sind darüber hinaus überdurchschnittlich gut verträglich für den Körper und regulieren die Verdauung. Letztendlich bedeutet das natürlich nicht, dass es nicht auch mal ein Nutella-Brot zum Frühstück sein darf, gegen das Superfood Haferflocken kommt allerdings nichts an.

Die Deutsche Zöliakie-Gesellschaft e.V. verweist auf die gute Verträglichkeit von Hafer für Personen, die unter einer Gluten-Unverträglichkeit leiden. Problematisch ist lediglich, dass Produkte aus Hafer, so auch Haferflocken, häufig durch Weizenprodukte verunreinigt sind, weil sie beispielsweise in derselben Fabrik verarbeitet werden.

Deshalb rät die Gesellschaft Betroffenen dazu, ausschließlich Haferflocken zu kaufen, die als "glutenfrei" deklariert sind. Schon gewusst?: Ein neues Medikament soll die Gluten-Unverträglichkeit lindern - mehr dazu in unserem Artikel.

Fazit: Das passiert, wenn du jeden Tag Haferflocken isst

Wer jeden Tag Haferflocken zu sich nimmt, tut seinem Körper etwas Gutes. Aufgrund der zahlreichen essenziellen Nährstoffe förderst du deine Gesundheit von Kopf bis Fuß. Wenn du jeden Tag Haferflocken isst, tust du also nicht nur etwas für Haut und Haare, du beugst auch Müdigkeit und Schlaflosigkeit vor, hältst dich schlank und unterstützt deinen Körper beim Sport. Außerdem förderst du die Funktion deines Immunsystems und unterstützt die Wundheilungsprozesse deines Körpers.

Selbstverständlich ist es wichtig, auch sonst einen gesunden Lebensstil zu pflegen, damit du von den positiven Effekten von Haferflocken profitierst. Eine Schüssel Haferflocken mit Nüssen, Beeren und Obst zum Frühstück ist auf jeden Fall ein perfekter Start in den Tag. Wer keine Lust hat, die Oats immer auf die gleiche Art zu essen, kann sich kreativ austoben. Durch das Hinzufügen von Obst, Joghurt, verschiedenen Milchsorten, Quark oder Frischkäse sind Haferflocken vielseitiger als jedes andere Frühstück. Zusätzlich kann man das Gericht kalt oder warm als Porridge essen.

Aber Vorsicht: Nicht alle Marken, die Haferflocken anbieten, sind empfehlenswert - Öko-Test fand Mineralöl und Schimmelpilzgift in einigen Produkten. Mehr dazu auf der offiziellen Website von Öko-Test.