Sauer macht lustig! Daher sorgt das Rezept der Woche nun für besonders gute Laune im Januar. Eine leckere Suppe mit Zitronen-Note macht Ihnen nicht nur warm ums Herz, sondern zaubert direkt auch ein Lächeln ins Gesicht! Die Suppe ist schnell zubereitet und ein wahrer Booster für das eigene Immunsystem. Gleich nachmachen und frisch & munter ins neue Jahr starten!

Viele leckere Eintöpfe und Suppen: Auf unserem Rezepte-Portal finden sich noch weitere leckere Rezepte rund um Eintopf & Suppe.

Die Zutaten

100 Gramm Langkornreis

200 Milliliter Hühnerbrühe

250 Gramm gegartes Hähnchenfleisch

2 Stiele Minze

1 Bio-Zitrone

125 Gramm Sahne

2 Eigelb

Salz & Pfeffer





Veras Tipp: Wer auf Hähnchen verzichten will, kann alternativ auch weiße Bohnen in die Zitronensuppe geben. Die Bohnen hierfür einfach in den letzten drei Minuten mit in den Topf geben und ziehen lassen.

Die Zubereitung

Zuerst den Reis in der Brühe für ca. 20 Minuten bissfest garen. In der Zwischenzeit das Hähnchenfleisch in Streifen zupfen.



Die Minze waschen und deren Blättchen kleinschneiden. Die Zitrone heiß waschen, abtrocknen, die Schale fein reiben und den Zitronensaft auspressen.



Sahne und Eigelb miteinander verquirlen. Die Hähnchenstreifen in der Suppe erhitzen, den Topf vom Herd nehmen und die Eigelb-Mischung unterrühren.



Zuletzt mit Salz, Pfeffer und Zitronenschale und Zitronensaft abschmecken und mit der Minze dekoriert servieren.

