Festlicher Genuss

Festlich-glitzernde Beleuchtung in den Straßen, das heimelige Licht von Kerzen, der erste Frost und herrlich duftender Plätzchengeruch - die wunderbare Weihnachtszeit ist da. Türchen für Türchen gibt der Adventskalender seine Geheimnisse preis und sorgt bei Kindern für strahlende Augen. Die Erwachsenen erfreuen sich an Gemütlichkeit, Zimtsternen und warmen Punsch. Die Weihnachtszeit bringt lieb gewonnene Traditionen mit sich. In der Hinsicht hat jedes Land so seine eigenen Bräuche, vor allem wenn es um die kulinarischen Rituale zum Weihnachtsfest geht. Das Fest der Liebe steht schon bald vor der Tür und damit auch die große Frage, was dieses Jahr auf den Tisch kommt.

Traditionelle Weihnachtsgerichte

Der Besuch von Krippenspielen und Christmetten füllt den Vorabend des Weihnachtsfestes aus, dementsprechen schnell soll es in der Küche gehen. Dafür sind die Weihnachtsessen an den beiden Feiertagen umso opulenter. Gänsebraten und andere mehrgängige Menüs setzten sich seit Jahrhunderten durch. Einige traditionelle Gerichte gibt es jedoch teilweise schon seit geraumer Zeit in christlichen Ländern. Von Bayern bis Nordrhein-Westfalen erfreuen sich Wiener Würstchen mit Kartoffelsalat an Heiligabend großer Beliebtheit. Doch auch Karpfen Blau zum Weihnachtsessen zieht sich zurück bis ins Mittelalter. Der Gänsebraten dagegen wurde ab 1600 in Großbritannien zelebriert. Von dort aus hat er sich in vielen christlichen Ländern durchgesetzt. Die Ente ist im Gegensatz zur Ganz etwas leichter. Als traditionelles Weihnachtsessen wird sie ebenfalls gefüllt und gerne mit fruchtigen Soßen serviert. Aber auch Fleisch vom Rind oder mittlerweile sogar vegetarische Gerichte erweitern die Weihnachtsfesttradition. Im Erzgebirge dagegen gibt es am Ende der Adventszeit eine regional spezielle Tradition: das Neinerlaa. Das Weihnachtsessen besteht hier aus neun Gerichten. Jeder am Tisch soll alle neun Speisen probieren - dann, so heißt es, bleibt man auch im neuen Jahr gesund, bringt Glück und hält das Geld beisammen.