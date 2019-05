Erdbeersaison: Hier können Sie frische Erdbeeren aus der Region selbst pflücken

Auf den Beginn der Erdbeersaison freuen sich viele. Sie läutet nicht nur die warme Jahreszeit ein, sondern gibt vielen auch die Möglichkeit sich an frischer Luft die gewünschte Ration der beliebten Frucht selbst zu besorgen. Hierzu laden zahlreiche Erdbeerfelder zum Selbstpflücken ein.

Wir haben wir Ihnen hier einige Erdbeerfelder aufgezählt, an denen Sie selbst ernten können.

Erdbeeren selber pflücken

Erdbeerfeld Pödeldorf

Das Erdbeerfeld im Landkreis Bamberg lädt zum eigenständigen ernten regionaler Erdbeeren ein.

Anschrift: 96123 Litzendorf

Öffnungszeiten: täglich von 9 bis 19 Uhr

Obsthof Müller in Modlos

Die Erdbeersaison am Obsthof Müller startete am 13.05.2019. Das Erdbeerfeld, welches zum selbstpflücken einlädt liegt in Elfershausen, Landkreis Bad Kissingen. Des weiteren gibt es auch Verkaufstellen in Bad Kissingen und Hammelburg.

Anschrift: Kirchweg 9, 97789 Oberleitersbach

Öffnungszeiten: An Wochentagen: 8:30 bis 12:30 Uhr und 14 bis 18 Uhr, Sa: 8:30 bis 14 Uhr, Sonntags geschlossen

Erdbeerfeld Röthlein/Bauerhof Götz

Das Erdbeerfeld Röthlein liegt am Kreisel in Röthlein. Der Bauerhof Götz im Landkreis Schweinfurt ist auch bekannt für eine Besonderheit: Sie bieten auf dem Hof selbst gemachtes Bauerneis an.

Anschrift: St 2277, 97520 Röthlein

Öffnungszeiten: täglich von 8 bis 20 Uhr

Erdbeeren Funck - Amberg/Hahnbach

Die Erdbeersaison 2019 beginnt hier Anfang Juni. Zusätzlich zu ihren Erdbeerfeldern bietet Erdbeeren Funck ebenfalls einen Eisladen an. Dieser wurde neu eröffnet und liegt in Dörndorf.

Anschrift: B14, 92256 Hahnbach

Öffnungszeiten: werden nach Saisonbeginn preisgegeben

Erdbeeren selbst pflücken - Herzogenaurach

Auch in der Umgebung Herzogenaurach im Landkreis Erlangen-Höchstadt kann man die beliebte rote Frucht selbst ernten.

Anschrift: Am Behälterberg, 91074 Herzogenaurach

Erdbeerhof Schuster - Höchstadt an der Aisch

/Gremsdorf

Der Erdbeerhof Schuster in Gremsdorf öffnet Ende Mai je nach Witterungsverhältnissen. Das genaue Datum des Saisonbeginnes in Gremsdorf wird noch auf der Seite des Erdbeerhofes Schuster bekannt gegeben.

Anschrift: Am Aischpark, Höchstadt (nach der Ortsausfahrt auf der rechten Seite)

Öffnungszeiten: werden noch bekannt gegeben

