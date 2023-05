Deutschland vor 1 Stunde

Überraschende Erdbeer-Fakten

Beere, Nuss oder Rose: Was sind Erdbeeren eigentlich? Antwort verwirrt

Die Erdbeersaison in Deutschland hat begonnen. Aber anders als ihr Name vermuten lässt, ist die Erdbeere botanisch gesehen gar keine Beere. Was essen wir da dann überhaupt?