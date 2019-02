London vor 1 Stunde

Kurioses Angebot

Eichhörnchen auf der Speisekarte: Eichhörnchen-Lasagne als wahrer Leckerbissen

Aus der Not eine Tugend machen: So könnte man das Angebot eines Restaurants in London nennen. Dort wird nämlich seit einiger Zeit Eichhörnchenfleisch zum Verzehr angeboten.