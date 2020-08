Die Karpfen-Saison hat begonnen

Karpfen schmeckt pochiert, gebraten, gegrillt, gedünstet. Mit Karpfenfilets kann man seinen Gemüseeintopf verfeinern - oder man genießt den Karpfen wie Lachs gebeizt. Egal, wie man seinen Karpfen isst - er ist lecker und vor allem gesund. Umso schöner ist, dass nun von September bis April wieder Karpfensaison ist.

Besonders in Franken gehört der Genuss von Karpfen zur Tradition. Aber wie gesund und fetthaltig ist der Fisch wirklich?

So gesund ist Karpfen

Ein frischer Karpfen steckt voll mit wertvollen Inhaltsstoffen und Vitaminen. Zum einen hat er mehrfach ungesättigte Omega-3-Fettsäuren - sie wirken entzündungshemmend, senken den Blutdruck und Cholesterin und sind wichtig für die mentale Leistungsfähigkeit. Karpfen ist reich an Vitamin A, das wichtig ist für das Wachstum, für die Funktion und den Aufbau der Haut, Schleimhäute und Blutkörperchen und den Sehvorgang. Karpfen ist kalorien- und fettarm und kann beim Abnehmen helfen - wenn man ihn nicht gerade frittiert zubereitet isst. Karpfen enthält mit am meisten Kalzium unter den Süßwasserfischen und eine beachtliche Menge an Phosphor - wichtig für starke Knochen und Zähne.

Zu guter Letzt: Karpfen, besonders aus biologischer Zucht - gehört zu den wenigen Fischen, die Greenpeace als unbedenklichen Genuss eingestuft hat. Doch Vorsicht: Wer an Gicht leidet, sollte vom Karpfen-Genuss ablassen, da eine normale Portion von 150 Gramm gut 240 Milligramm Harnsäure mitbringt - Ärzte raten daher Gicht-Erkrankten von Karpfen ab.

Wie fett ist der Karpfen wirklich?

Der Karpfen leidet am Ruf, fett zu sein. Doch das stimmt nicht ganz. Zwar enthält Karpfen tatsächlich mehr Fett als die meisten anderen Fische, aber die Menge ist trotzdem nicht sehr hoch: 100 Gramm Karpfen enthält gerade mal um die 5 Gramm Fett.

Darüber hinaus hat der Fisch große Mengen an Mineralstoffe wie Phosphor, Eisen, B-Vitaminen und Vitamin A, also kann man bedenkenlos den Fisch genießen

Die Franken und ihre Karpfen

Franken ist die Hochburg für alle Karpfen-Genießer. Besonders der Aischgründer Spiegelkarpfen ist national bekannt und begehrt und wird entweder traditionell gebacken im Bierteig oder blau - im Essigsud - verspeist. Besonders viele Karpfenrestaurants in Franken haben ihren eigenen Fischteich mit dabei und bieten so den Karpfen frisch auf den Teller - frischer geht es kaum. So merken Sie die Frische: Wirklich frischer Karpfen bekommt beim Backen seine typisch gekrümmte Form.

Hätten Sie es gewusst?

Eine Schuppe vom Weihnachtskarpfen im Geldbeutel soll dem Besitzer Glück und Geldsegen bringen. Ein weiterer Glaube besagt, dass es sich über den Augen des Karpfens ein Steinchen befände. Wer es zu Weihnachten findet, dem bringt es Glück.

Lukas Pitule