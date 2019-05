Der Sommer kommt: Das sind die zehn besten Eisdielen in Franken

Nach langem Warten kommen langsam die ersten Sonnenstrahlen zum Vorschein und das bedeutet: Sommer. Die Temperaturen steigen und die Arbeitsmotivation sinkt. Um sich etwas abzukühlen, ist ein schöner, erfrischender Eisbecher genau das Richtige. inFranken.de hat die besten Eisdielen und Erfrischungsgelegenheiten gesammelt:

1. Eiscafé "de Rocco" in Schwabach bei Nürnberg

Bei Guido De Rocco gibt es nicht nur ein paar der besten Eissorten ganz Frankens, sondern der Welt. Dies konnte der Italiener 2017 bei der Gelato World Tour mit seinem Trauben-Walnuss-Eis beweisen. Wer ausgefallene Eisvariationen und echte traditionell-italienische Eisherstellung liebt ist hier an der richtigen Adresse:

Ludwigstraße 10, 91126 Schwabach

Täglich geöffnet: 10:00 - 21:00

2. Eisdiele "Opera" in Bayreuth

In Bayreuth wird nicht nur auf die traditionelle Herstellung des Eises geachtet, sondern auch mit echten, italienischen Produkten gearbeitet. Der Inhaber Enrico de Marco verwendet beispielsweise Walnuss-Feigen aus Italien oder Pistazien aus Sizilien für die Eisproduktion. Hier gibt es ein Stück Italien, mitten in Franken.

Opernstraße 9, 95444 Bayreuth

Täglich geöffnet: 10:00 - 22:30

3. Eiscafé "Lido Dal Fabbro" in Bamberg

Seit 1965 betreibt die Familie Dal Fabbro ihr Eiscafé in Bamberg-Gartenstadt. Der Familienbetrieb der zweiten Generation überzeugt sowohl mit leckerem, hausgemachtem Milchspeiseeis, als auch mit diversen Kaffeespezialitäten und frisch gepressten Fruchtsäften. Wem der Weg zur Eisdiele zu weit ist, der kann sich auch eine ganze Eistorte nach Hause liefern lassen.

Seehofstraße 46, 96052 Bamberg

Täglich geöffnet: 10:00 - 23:30

Sie wollen Ihr Eis-Erlebnis mit jemand besonderen teilen? Finden Sie jetzt Singles aus Ihrer Nähe und verlieben Sie sich noch heute.

4. Eiscafé "Eis-Stephan" in Veitshöchheim bei Würzburg

Wer in Würzburg unterwegs ist sollte unbedingt einen Abstecher bei "Eis-Stephan" machen. Seit fast 100 Jahren werden hier dort Eisbecher verkauft. Neben Eis und Kaffee kann man hier auch etliche Kuchen und Törtchen genießen. Und wer sich gar nicht erst entscheiden möchte, welche Eissorten er nun nehmen soll, der kann für 3,50 Euro eine Wundertüte mit sechs zufälligen Kugeln Eis bestellen.

Bahnhofstraße 24, 97209 Veitshöchheim

Geöffnet von Di. - So.: 10:30 - 20:00, Montag ist Ruhetag

5.Eisdiele "Fontana" in Kronach

Die kleine, aber feine Eisdiele "Fontana" ist der Anlaufpunkt für gutes Eis in Kronach. Seit 1964 werden hier die Eisbecher über die Theke gereicht und überzeugen die Kunden nicht nur durch ihre Spitzenqualität, sondern auch mit erstklassigen Preisen.

Johann-Nikolaus-Zitter-Straße 45, 96317 Kronach

Täglich geöffnet: 10:00 - 21:30

6. Eiscafé "Cortina" in Coburg

Den Ruf des "besten Eises der Stadt" hat das Eiscafé "Cortina" schon länger. 65 Jahre lang bereichert die Traditions-Eisdiele die oberfränkische Kleinstadt mit ihren vielfältigen Eissorten. Manche Coburger sagen sogar: "Die Cortina gehört zu Coburg, wie die Bratwurst und die Schmätzle."

Steinweg 6, 96450 Coburg

Täglich geöffnet: 10:00 - 22:00

7. Eiscafé "Campo-Eis" Nürnberg

Vielfalt wird bei "Campo-Eis" groß geschrieben. Mit über 30 hausgemachten Eissorten besitzt die Nürnberger Eisdiele eines der größten Sortimente in ganz Franken. Trotz der Vielzahl an Eiskreationen wird nicht an der Qualität gespart: Für die Herstellung werden ausschließlich regionale und europäische Produkte in Bio-Qualität verwendet.

Schnieglinger Straße 245, 90427 Nürnberg

Täglich geöffnet: 10:00 - 22:00

8. Eiscafé "Benito" in Würzburg

Direkt im Herzen von Würzburg liegt das kleine Eiscafé "Benito". Neben den klassischen Eiskugeln kann man hier auch die sogenannte Cassata kosten, eine traditionelle, italienische Eisspezialität. Ansonsten bietet die Eisdiele noch eine große Auswahl an veganen, laktosefreien Leckereien an.

Schustergasse 2, 97070 Würzburg

Täglich geöffnet: Mo. - Sa. 10:00 - 19:00, So. 12:00 - 19:00

9. Eiscafé "Danieli" in Ebermannstadt

Mehr als 20 verschiedene Sorten bietet Luca de Rocco in seiner Eisdiele "Danieli" an. Die Auswahl ist groß und der Geschmack ist super. Besonders groß ist die Auswahl an Fruchteis. Hierfür verwendet der Inhaber Luca de Rocco nur frisches Obst, welches er von Hand schneidet und dann zu seinem fabelhaften Eis verarbeitet.

Am Marktplatz 7, 91320 Ebermannstadt

Täglich geöffnet: 10:00 - 20:00

10. Eisdiele "Der Eisladen" in Zapfendorf

Wer gutes Eis und eine charmante Atmosphäre sucht ist beim "Eisladen" in Zapfendorf genau richtig. Hier findet man die verschiedensten Eissorten zum guten Preis. Nicht umsonst ist das goldige Café so gut besucht, dass es manchmal schwer fällt einen freien Platz zu bekommen. Aber wer einmal da war weiß: Der Besuch lohnt sich.

Bamberger Str. 14, 96199 Zapfendorf

Täglich geöffnet: 11:00 - 23:00

Diese Auswahl ist Ergebnis von Nutzervorschlägen via Facebookund den Bewertungen der Plattform Google. Die Auflistung erhebt nicht den Anspruch auf Vollständigkeit.

Aber was sind eigentlich die Eis-Trends dieses Jahr ? Finde es hier heraus.