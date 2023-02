Das perfekte Spiegelei braten: Mit dieser Geheimzutat wird es besonders zart

Ob zum Frühstück, zum Abendessen, oder als Snack zwischendurch - Spiegeleier gehen zu jeder Tageszeit. Sie sind einfach und schnell gemacht und mithilfe eines simplen Tricks kannst du sogar noch mehr aus ihnen herausholen: Verwende statt Butter oder Öl doch einfach mal Sahne zum Zubereiten deines Spiegeleis!

Dadurch wird das Spiegelei extra zart und erhält einen tollen, ungewohnten Geschmack. Es geht ganz einfach. Ein paar Grundregeln des Eierbratens greifen aber auch bei dieser Variante:

Spiegeleier schmecken besonders gut, wenn das Eigelb noch leicht flüssig ist. Verwende dafür besonders frische Eier , im besten Fall aus Bio-Freilandhaltung. Sind die Eier schon etwas älter, zerläuft das Eigelb schneller. Generell solltest du sie dann besser durchgegart genießen.

, im besten Fall aus Bio-Freilandhaltung. Sind die Eier schon etwas älter, zerläuft das Eigelb schneller. Generell solltest du sie dann besser durchgegart genießen. Zum Braten eignet sich am besten eine beschichtete Pfanne. Aber Achtung! Zu heiß solltest du die Eier nicht erhitzen. Stattdessen kannst du es bei mittlerer Hitze stocken lassen. Es sollte nicht richtig brutzeln, sondern schonend gebraten werden.

Zu Avocado-Brot, oder aufgepimpt durch frischen Schnittlauch oder Gewürze - es gibt unzählige Möglichkeiten, dein Spiegelei zu verfeinern. Aline Ponce/ pixabay.com +1 Bild

Spiegeleier würzen - doch wie? Sind dir schon einmal unschöne Klümpchen aufgefallen? Diese entstehen, wenn das Eigelb mit Salz bestreut wird. Deshalb solltest du nur die Butter oder das Eiweiß salzen.

Sind dir schon einmal unschöne Klümpchen aufgefallen? Diese entstehen, wenn das Eigelb mit Salz bestreut wird. Deshalb solltest du nur die Butter oder das Eiweiß salzen. Um die klassische Variante etwas aufzupimpen kannst du zu allerlei Gewürzen greifen. Neben Salz und Pfeffer können auch frisch gehackter Schnittlauch, Muskatnuss, Curry oder Paprikapulver dein Spiegelei verfeinern. Hier sind deiner Kreativität keine Grenzen gesetzt. Doch nicht nur geschmacklich kannst du Eier aufwerten, auch durch lustige Bratformen kannst du die klassische Spiegelei-Version abwandeln.

Konditorsahne statt Öl und Butter

Am besten bietet sich eine fetthaltige Sahne an, wie zum Beispiel Konditorsahne, die mindestens 33 Prozent Fett enthält. Die Sahne sorgt für zwei Dinge, die für den Geschmack ausschlaggebend sind. Solange die Eier in der Sahne bei kleiner bis mittlerer Hitze garen, trennen sich die Buttermilch und das Butterfett durch die Hitze. Die daraus entstandene Buttermilch lässt die Eier in der Pfanne stocken, und das Butterfett brät und karamellisiert die Eier. Für diese Variante des klassischen Spiegeleis benötigst du eine beschichtete Pfanne.

Darin wird im ersten Schritt etwas Konditorsahne (oder eine andere fetthaltige Sahne) erwärmt. Zuviel sollte es aber nicht sein, die Eier würden sonst nämlich kochen und nicht braten. Falls die Sahne komplett verdampft ist, kannst du einfach etwas Sahne nachschütten. Je nach Geschmack kannst du die Sahne nun ein wenig salzen. Im Anschluss gibst du die aufgeschlagenen Eier in die Pfanne und brätst diese auf mittlerer Hitze. Wenn das Eiweiß fast fest ist, kannst du die Pfanne mit einem Deckel verschließen und vom Herd nehmen. So kann das Ei noch etwas garen ohne zu verbrennen.

Fertig ist dein karamellisiertes Spiegelei! Um alles abzurunden, kannst du dein Ei nach belieben würzen.

Das könnte dich auch interessieren: