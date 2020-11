Bestnoten für die heimischen Bäcker

Bei der alljährlichen Brot- und Stollenprüfung der Kreishandwerkerschaft, die kürzlich in Lichtenfels über die Bühne ging, konnten die Bäckerinnungen Kronach, Coburg und Lichtenfels erneut ihre hohe handwerkliche Qualität unter Beweis stellen.

Das Deutsche Brotinstitut führt in ganz Deutschland Qualitätsprüfungen von Backwaren durch, an denen sich handwerkliche Bäckereien auf freiwilliger Basis beteiligen können. Aus dem Landkreis Kronach legten die Innungs-Betriebe Bäckerei Bernd Roth (Weißenbrunn), Bäckerei Löffler (Kleintettau), Bäckerei Russ (Tettau), Bäckerei Willi Müller (Steinwiesen), Backhaus Müller (Stockheim) und Lous Brotkorb (Mitwitz) ihre Brot- und Stollensorten zur Prüfung in die Hände von Manfred Stiefel vom Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks.

Strenge Prüfungskriterien

Die Brote und Stollen wurden nach den Richtlinien der Deutschen Landwirtschaftsgesellschaft (GLG) geprüft. Dabei werden die Backwaren nach den folgenden Prüfungskriterien bewertet: 1. Form, Aussehen; 2. Oberflächen-, Krusteneigenschaften; 3. Lockerung, Krumenbild; 4. Struktur, Elastizität; 5. Geruch und 6. Geschmack.

Die Auszeichnung "gut" gibt es für Produkte, die mindestens 90 von 100 Punkte erreicht haben. "Sehr gut" wird nur bei voller Punktzahl vergeben (100 Punkte). Die Auszeichnung "Gold" gibt es nur für ein Produkt, das drei Jahre in Folge mit "Sehr gut" abgeschnitten hat. Dies ist laut Brotinstitut ein Nachweis für "konstante Topqualität".

Einzel-Ergebnisse der Kronacher Innungs-Bäckereien:

Backhaus Roth: Quarkstollen 97/100 Punkte (gut), Butterstollen 97/100 Punkte (gut), Meisterstollen 97/100 Punkte (gut), Bauernbrot 94/100 Punkte (gut), Frankenlaib 94/100 Punkte (gut) und Gewürzbrot 94/100 Punkte (gut).

Bäckerei Löffler: Roggenmischbrot 97/100 Punkte (gut), Leinsamenbrot* 100/100 Punkte (sehr gut), Bauernbrot 100/100 Punkte (sehr gut), Bikerbrot 98/100 Punkte (gut), Rennsteigfladen 100/100 Punkte (sehr gut), Mandelstollen 100/100 (sehr gut) und Quarkstollen 98/100 (gut). *Dieses Produkt erhält "Gold" (3 Jahre in Folge mit "Sehr gut" bewertet)!

Bäckerei Russ: Frankenlaib 97/100 Punkte (gut), Ausgehobenes Bauernbrot 92/100 Punkte (gut), Roggenvollkornbrot 96/100 Punkte (gut), Roggenbrot 100% 98/100 Punkte (gut), Viersaat-Mandelbrot 96/100 Punkte (gut), Sonnenblumen-Walnussbrot 100/100 Punkte (sehr gut), Cranberry-Nussbutterstollen 97/100 Punkte (gut), Butterstollen 100/100 Punkte (sehr gut).

Bäckerei Willi Müller: Roggenmischbrot 100/100 Punkte (sehr gut), Weizenmischbrot 95/100 Punkte (gut) und Viersaatbrot 93/100 Punkte (gut). Backhaus Müller: Flößerbrot 100/100 Punkte (sehr gut), Brot "Nordic Walking" 98/100 Punkte (gut), Schrotbrot 100/100 Punkte (sehr gut), Landbrot 97/100 Punkte (gut), Bauernbrot 100/100 Punkte (sehr gut) und Sonnenblumenbrot 94/100 Punkte (gut).

Lous Brotkorb: Mischbrot 98/100 Punkte (gut), Dinkel-Emmer-Einkorn 96/100 Punkte (gut), Urbrot 100/100 Punkte (sehr gut) und Mehrkornbrot 97/100 Punkte (gut).