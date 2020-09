Bestes aus der Region Franken

Die Nachfrage nach regionalen Lebensmitteln steigt seit Jahren stetig an. Laut einer IfD Allensbach-Studie (2019) lag die Anzahl der Personen, die beim Einkauf regionale Produkte bevorzugen, im Jahr 2015 bei 34,46 Millionen. Im Jahr 2019 hingegen sprachen schon 36,15 Millionen Personen ihre Vorliebe für heimische Produkte aus. Doch was spricht für die Bevorzugung von Produkten aus der Heimat? Neben dem Aspekt der Nachhaltigkeit sind viele qualitätsbezogene Aspekte für die Nachfrage von regionalen Lebensmitteln verantwortlich. Und das Gute ist: In Franken kommt bei qualitativ hochwertigen Köstlichkeiten keiner zu kurz, denn hier kann man eine breite Palette an regionalen Köstlichkeiten finden. Von Obst und Gemüse, Wurst- und Fleischwaren über Backwaren, Bier, Wein und Fischspezialitäten: Es fehlt an nichts!

Rekordverdächtiger Genuss in Franken

Franken ist in puncto Genuss eine Region wie keine andere. Von der Herstellung über den Handel bis hin zum Verkauf wird eine rekordverdächtige Anzahl an fränkischen Köstlichkeiten angeboten. Angefangen beim Bier: Nicht umsonst wird Franken als die "Heimat der Biere" bezeichnet. Auch heute existieren noch rund 300 Brauereien und damit hat Franken die größte Brauereidichte in Europa - Oberfranken sogar die größte Brauereidichte auf der Welt. Rund um Hopfen und Malz gibt es in der Region eine unvergleichliche Sortenvielfalt, die in den Lokalitäten vor Ort angeboten wird. Neben Bierfranken kann in manchen Teilen Frankens auch von Weinfranken gesprochen werden. Geografisch gesehen liegt das Weingebiet zwischen Aschaffenburg und Schweinfurt, denn an den südwärts gerichteten Talhängen des Mains ragen unzählige Weinstöcke aus dem Boden hervor. Das Weinbaugebiet Franken gehört mit seinen circa 6250 Hektar Anbaufläche in Folge der Verdreifachung der Rebflächen seit den 1970er-Jahren sogar zu den mittelgroßen Weinbaugebieten Deutschlands. Der Grund für die Vielzahl an Weinbergen in Franken hat mit den optimalen Anbaubedingungen zu tun. Denn infolge der guten Beschaffenheit des Bodens und dem mildem Klima am Main entstehen mineralstoffhaltige Weine mit einzigartigem Geschmack.

Lieber lokal statt global kaufen

Betrachtet man die Kaufzahlen von regionalen Produktkategorien näher, so sind regionale Eier, Obst, Gemüse sowie Milchprodukte aus der Heimat besonders beliebt. Laut einer Statista-Umfrage gaben 45 Prozent der Befragten an, Eier "immer" oder zumindest "oft" aus regionaler Herkunft zu kaufen. 44 Prozent achten beim Obst und Gemüse darauf. Denn auch in der Heimat gibt es eine große Auswahl an verschiedenen Sorten von Obst, Gemüse, Salat und Kräutern, sodass es gar nicht notwendig ist, auf ausländische Ware zurückzugreifen. Himbeeren, Kirschen, Auberginen, Spinat, Rucola oder Rhabarber: Diese und noch viele weitere Sorten gibt es direkt vor Ort. Hinter dem großen Frische-Angebot der Region stehen erfahrene, leidenschaftliche Landwirte, die eine vielfältige Auswahl anbieten.

Lebensmittel direkt vom Bauernhof

Familienunternehmen und bäuerliche Verkaufstraditionen haben sich in der Lebensmittelbranche in Franken noch überwiegend erhalten. In kleinen, familiär geführten Läden wird fern von Massenproduktion hergestellt und seit Generationen traditionelle Arbeit gepflegt. Allein in Oberfranken stehen beispielsweise nahezu 11 000 bäuerliche Familienbetriebe bereit, welche qualitativ hochwertige Lebensmittel anbauen und verkaufen. Lamm, Ente, Gans, Schwein oder Rind: Alle Sorten an zartem Fleisch gibt es bei regionalen Metzgern oder Direktvermarktern. Bäckereien, Anbieter von Milchprodukten und Landwirte sorgen zudem dafür, dass auch am Brotzeittisch jeder findet, was sein Herz begehrt - von Käsespezialitäten über Wurstwaren und heimischem Meerrettich bis hin zu frisch gebackenen Brötchen und fränkischem Landbrot. Für diejenigen, die es etwas süßer bevorzugen, gibt es einige fränkische Rezepturen. Fruchtig leckere Konfitüren, hergestellt nach Familienrezept, sollte jeder einmal probiert haben.

Großer Genuss für Leib und Seele

Vielseitig, traditionell und genussvoll - das beschreibt die Wirtshauskultur Frankens wohl am besten. Und genau deshalb lohnt sich im Frankenland ein Besuch der Gaststätten immer, denn die fränkische Wirtshauskultur bietet Genuss für Leib und Seele. Neben dem traditionellen Festessen kann man die heimische Atmosphäre genießen und die Seele baumeln lassen. In klassischen, fränkischen Wirtschaften stehen Klöße, saftige Bratenvariationen und leckere Beilagen wie Wirsing oder Sauerkraut ganze vorne auf der Speisekarte. Zudem werden - je nach Saison - Fischspezialitäten wie Karpfen oder Forelle angeboten. Liebevoll dekoriert und köstlich zubereitet: Die Fränkische Küche sollte sich niemand entgehen lassen!