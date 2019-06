Antrag abgelehnt: "Containern" bleibt illegal - das sind die Gründe

Die Mehrheit der Justizminister der CDU-Länder lehnten bei der alljährlichen Frühjahrskonferenz den Antrag von Hamburgs Justizsenator Till Steffen (Grüne), das "Containern" zu legalisieren, ab. Man hätte sich nicht auf eine Legalisierung einigen können, heißt es von der Deutschen Presseagentur (dpa).

Forderung nach Alternative zum Containern

Bislang zählt das Entwenden von abgelaufenen, jedoch nach wie vor genießbaren, Lebensmitteln aus Supermarktcontainern als Diebstahl oder Hausfriedensbruch. Dieser wird strafrechtlich verfolgt.

Die Justizminister und Justizministerinnen forderten deshalb anstatt einer Legalisierung des Containers eine engagiertere Bekämpfung der Lebensmittelverschwendung in Supermärkten.

"Wir wollen nicht, dass sich Menschen in eine solche menschenunwürdige und hygienisch problematische Situation begeben", sagte der Sprecher der CDU-Länder, Sachsens Justizminister, Sebastian Gemkow (CDU). Des Weiteren ging es in diesem Zusammenhang auch um Haftungsfragen, wenn beispielsweise jemand verdorbene Lebensmittel isst und davon krank wird.

Justizsenator zeigt sich enttäuscht

Justizministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU), Gastgeberin der Konferenz, sagte dazu, dass das Strafverfahrensrecht bereits Möglichkeiten biete, auf Strafen zu verzichten. Sebastian Gemkow bekräftigte dies mit seiner Aussage, dass das Containern "auch aus dogmatischen strafrechtlichen Aspekten nicht zu unrecht unter Strafe" stehe.

Hamburgs Justizsenator Steffen zeigte sich daraufhin enttäuscht. "Hier hat das Strafrecht nichts zu suchen."

Er sagt weiter es könne als Eigentumsaufgabe betrachtet werden, wenn Supermärkte abgelaufene oder verdorbene Lebensmittel in Containern entsorgen.

Außerdem wurde auch die Möglichkeit der Justizminister diskutiert , die Staatsanwaltschaft anzuweisen, derartige Fälle wegen Geringfügigkeit einzustellen. Die Rechtslage würden die meisten Menschen in solchen Fällen nicht verstehen.

Wie sehen alternative Konzepte gegen Lebensmittelverschwendung aus?

Die Umweltorganisation WWF geht jährlich von mehr als 18 Millionen Tonnen verschwendeten Lebensmitteln aus.In Deutschland landen nach Berechnungen der Universität Stuttgart jährlich fast 13 Millionen Tonnen Lebensmittel im Müll.

In anderen EU-Staaten werden bereits Konzepte gegen Lebensmittelverschwendung durchgesetzt: In Frankreich beispielsweise sind Supermärkte mit einer Fläche von mehr als 400 Quadratmetern per Gesetz seit 2016 dazu verpflichtet, eine Partnerschaft mit einer Hilfsorganisation abzuschließen, die unverkaufte Lebensmittel abnimmt.

In Tschechien müssen Supermärkte unverkaufte Lebensmittel direkt an Wohltätigkeitsorganisationen spenden.

Im Rahmen der Frühjahrskonferenz baten die Justizminister und Justizministerinnen die Bundesregierung, alternative Abgabeformen von Lebensmitteln wie etwa an Tafeln einzurichten.

Diese Regelung sollte vor allem für große Lebensmittelketten gelten und es ihnen ermöglichen Lebensmittel freiwillig an Dritte abzugeben.

Aktivistinnen wollen weiter für eine Legalisierung kämpfen

Erst im Januar wurden zwei Studentinnen verurteilt, weil sie gemeinsam aus einem Supermarktcontainer Bananen, Salat und anderes Gemüse holten. Diese legten den Justizministern am Mittwoch in Lübeck einen von 130.000 Unterstützern unterzeichnetes Appell der Bewegung Campact vor. In diesem Zusammenhang sprachen die beiden Frauen von einer Enttäuschung.

"Das Containern zu legalisieren, wäre ein wichtiger Schritt gewesen. Wir hätten uns in Deutschland endlich in eine Richtung bewegen können, die nicht nur logisch nachvollziehbar ist, sondern auch unseren klimapolitischen und ressourcensparenden Debatten entspricht: Wer Lebensmittel wegschmeißt, mach sicht strafbar - wer Lebensmittel rettet, nicht!"