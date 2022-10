Amazon Prime Days 2022: Die besten Angebote für Koch- und Backfans

Die richtige Grundausstattung

Produkte für mehr Genuss

Für mehr Ordnung in eurer Küche

Am 11. und 12. Oktober ist es in diesem Jahr nun schon zum zweiten Mal Zeit für die Amazon Prime Days. Das bedeutet eine Menge toller Angebote, Deals und Rabatte für alle Prime-Mitglieder. Auch wenn du gerne Zeit in der Küche verbringst, gibt es hierfür eine Vielzahl reduzierter Produkte. Vom Pfannenset bis hin zum Gewürzregal, hier bekommt ihr die Chance auf echte Schnäppchen. Auf welche Geräte und Küchenhelfer ihr dabei besonders achten solltet, verraten wir euch hier.

Absolute Must-haves in der Küche

Es gibt ein paar Produkte, die einfach in keiner Küche fehlen sollten. Dazu gehören eindeutig Töpfe und Pfannen. Wir haben deshalb ein 2-teiliges Pfannenset* für euch herausgesucht. Doch auch Besteck solltet ihr auf keinen Fall vergessen. Möchtet ihr euch neu ausstatten, könnte dieses 24-teilige Set im praktischen Koffer* interessant für euch sein.

Egal ob beim Kochen oder beim Backen, es ist immer empfehlenswert einen Spatel im Haus zu haben. Mit diesem Set aus Silikon* bekommt ihr sogar gleich vier auf einmal. Auch der Toaster ist ein Stammgast in vielen Küchen. Wenn du überlegst, in ein neues Modell zu investieren, könnte dieser Edelstahl-Toaster* dich überzeugen.

Auflauf ist besonders an kalten Tagen ideal, um den Körper aufzuwärmen. Aus diesem Grund lohnt es sich, die richtigen Backformen zu besitzen. Dieses 2er-Set* lässt sich wunderbar für Lasagne, Auflauf oder auch für Nachspeisen verwenden. Nun brauchst du nur noch das passende Rezept für einen leckeren Auflauf und es kann losgehen.

Für besondere Anlässe

Nicht alle Produkte gehören zur Küchengrundausstattung. Jedoch gibt es einige Kaufempfehlungen, die dein Leben bereichern können. So zum Beispiel die Siebträger-Espressomaschine*, die besonders Kaffee-Fans erfreuen wird. Auch dieser Sandwichgrill* ist für alle, die ihr Sandwich gerne professionell zubereiten möchten, eine Überlegung wert.

Für Liebhaber*innen von selbst zubereiteten Getränken gibt es einige interessante Angebote. Dazu zählt dieser Milchaufschäumer*, der perfekt für Latte-Kreationen geeignet ist. Aber auch der tragbare Smoothie-Maker* ist ideal, um Früchte und Co. zu verarbeiten. Alles, was ihr zum Thema Smoothies wissen müsst, findet ihr übrigens hier.

Für Bäcker*innen ist wahrscheinlich diese Küchenmaschine mit drei unterschiedlichen Knethaken* besonders interessant. Zuletzt haben wir auch noch ein Stabmixer Set* für euch entdeckt, das aufgrund seiner Vielseitigkeit für Suppen, Shakes und vieles mehr geeignet ist.

Ordnung und Organisation

Zuletzt möchten wir dir noch einige Produkte vorstellen, die für mehr Ordnung und Übersichtlichkeit in der Küche sorgen. Ganz oben auf der Empfehlungsliste steht deshalb das Set aus sechzehn unterschiedlich großen Aufbewahrungsboxen*. Dieser hübsche Brotkasten* sorgt dafür, dass jedes Gebäckstück seinen Platz bekommt.

Für mehr Übersichtlichkeit auf dem Esstisch empfehlen wir Platzsets*, die in unterschiedlichen Farben erhältlich sind. Sie sehen nicht nur gut aus, sondern schützen außerdem deinen Tisch vor Flecken. Um Obst und Gemüse zu verstauen, darf auch ein Obstkorb* nicht fehlen. Dieses zweistöckige Modell bietet dabei genügend Platz für alle Lebensmittel.

Im Laufe der Zeit sammeln sich in vielen Küchen zahlreiche Gewürze an. Um die kleinen Döschen übersichtlich zu präsentieren, empfehlen wir ein Gewürzregal*. Auf fünf Regalreihen finden sicher alle deine Schätze Platz. Welche Gewürze und Gewürzmischungen wir besonders lieben, erfahrt ihr hier.