Wohin zu Pfingsten

Heutzutage ist es normal, dass Nachrichten schnellstmöglich übermittelt werden. Was dank moderner Kommunikationsmittel in Windeseile geschieht, lag im Mittelalter an Pferdestärken. Meist war es eine schweißtreibende Angelegenheit für Pferd und Reiter, auf so genannten Rennwegen Botschaften von A nach B zu bringen. Rennwege gibt es heute noch. Bloß jagen Kuriere dort nicht mehr zu Pferde. Vielmehr sind es Wanderer oder Mountainbiker, die vom Weg auf der Höhe die Ausblicke genießen. Das ist auf dem Rennweg von Dörfleins im Landkreis Bamberg, westlich von Hallstadt, bis zum Grabfeldgau der Fall.

Die 63 Kilometer lange Verbindung erstreckt sich meistenteils über den Kamm der Haßberge mit dem Maintal zur Linken und dem Lautertal zur Rechten. An etlichen Punkten lässt es sich weit ins Land spähen, etwa bis zum fernen Steigerwald jenseits des Mains oder aber bis nach Kloster Banz am Oberen Maintal.



Einsam unterwegs

Dass die Kuriere, die zu Zeiten Karls des Großen wichtige Botschaften bei sich trugen, kaum auf Ansiedlungen stießen, hatte Methode: Sie sollten einsam reisen, um nicht der Versuchung zu erliegen, vertrauliche Nachrichten, die nur für gewisse Ohren bestimmt waren, unters Volk zu bringen. Heute gibt's keinen Grund mehr für Geheimniskrämerei. Und allen, die auf dem Rennweg Richtung Königsberg unterwegs sind, ist zu empfehlen, einen Gang runterzuschalten. Denn beidseits des Weges locken historische Fachwerkorte, Burgen und Schlösser, laden Bierkeller oder Heckenwirtschaft zur Einkehr ein.

Weitere Informationen zum Rennweg mit zahlreichen Touren-Tipps unter www.hassberge-tourismus.de/rennweg