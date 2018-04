Sport und scharfes Essen

Der Stoffwechsel fasst alle Auf-, Ab- und Umbauprozesse im Körper zusammen. Beispielsweise gibt es einen Eiweiß-, Fett- und Kohlenhydratstoffwechsel - die entsprechenden Nährstoffe aus der Nahrung werden also verstoffwechselt. "All diese Vorgänge werden unter anderem durch Hormone und Enzyme gesteuert und verbrauchen Energie. Durch eine Aktivierung des Stoffwechsels wird der Energieumsatz beschleunigt und das Abnehmen soll leichter fallen", erklärt Dr. Annette Neubert, Ernährungswissenschaftlerin im Nestlé Ernährungsstudio. Eine wesentliche Rolle sollen dabei angeblich stoffwechselanregende Lebensmittel spielen. Statt aber nur auf diese zu vertrauen, ist es wichtig, den Stoffwechsel langfristig zu fördern.



Ernährung ist das A und O

Basis für einen aktiven Stoffwechsel ist eine ausgewogene Ernährung. "Um den Stoffwechsel optimal zu unterstützen, muss der Körper ausreichend mit Vitaminen und Mineralstoffen versorgt werden, die in Obst, Gemüse oder Salat enthalten sind", rät Neubert. "Darüber hinaus regt eine ballaststoffreiche Ernährung mit Vollkornprodukten und Hülsenfrüchten den Stoffwechsel an. Auch täglich 1,5 bis 2 Liter zu trinken, ist hilfreich - am besten Mineralwasser, Saftschorlen mit 3/4 Wasser oder ungesüßte Tees", ergänzt die Ernährungswissenschaftlerin.



Einigen Nahrungsmitteln werden anregende Wirkungen auf den Stoffwechsel zugesprochen:



Chili: Sein Scharfmacher Capsaicin ruft beim Menschen einen Schärfe- und Hitzereiz hervor. Der sekundäre Pflanzenstoff erhöht kurzfristig die sogenannte Thermogenese, also die Steigerung des Energieverbrauchs nach

dem Essen, und aktiviert so den Stoffwechsel.



Grüner Tee: Die enthaltenen Catechine und das Koffein zeigen in Studien eine stoffwechselanregende Wirkung.



Seefisch: Unter anderem liefern Kabeljau und Seelachs Jod. Das Spurenelement ist Bestandteil der Schilddrüsenhormone. Diese sind wichtig für die Regulation des Stoffwechsels.



Besonders wichtig für einen aktiven Stoffwechsel ist neben einer ausgewogenen Ernährung die regelmäßige Bewegung. Dazu gehören Alltagsaktivitäten wie Hausputz und Gartenarbeit, ein Spaziergang oder Sport. Krafttraining baut Muskeln auf, die auch im Ruhezustand viel Energie verbrauchen. Bereits ein Kilogramm zusätzliche Muskelmasse kann den Kalorienverbrauch um täglich etwa 50 bis 70 Kilokalorien steigern.

Weitere Infos: www.ernaehrungsstudio.nestle.de.