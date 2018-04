Sehen, Riechen, Schmecken

Biere erkunden und nach vielen verschiedenen Kriterien bewerten, das ist die Aufgabe von Biersommelière Lisa Luginger. Diese Fähigkeiten setzt sie zum Beispiel als Jurorin in Wettbewerben ein.

Bierchen schlürfen, das klingt nach Spaß. Doch damit räumt die 30-Jährige gleich auf: "Es ist harte Arbeit, seine Geschmacksnerven zu trainieren, um das Biersommelier-Diplom zu erwerben, und es ist anstrengend, als Jurorin Biere zu testen und zu bewerten." Das Diplom erwarb sie in einem zweiwöchigen Intensivkurs bei der Doemens-Akademie.

Die Ausbildung war gesplittet: Eine Woche war Lisa Luginger in Bamberg beim Braumaschinenhersteller Kaspar Schulz, um sich mit Bierherstellung und Geschmacksaromen vertraut zu machen, die zweite Woche absolvierte sie in der Mälzerei Weyermann. Hier ging es unter anderem darum, Testergebnisse in Worte fassen zu können.

Bier und Sommelier, das ist Neuland.

Die Bezeichnung ist französischen Ursprungs und steht mit Wein in Verbindung. Der Wein-Sommelier ist in großen Hotels beschäftigt, führt die Regie im hoteleigenen Weinkeller und berät den Gast, welcher Wein zu den Speisen passt.

Die Detailanalyse läuft beim Bier immer nach dem gleichen Schema ab: Erst Sehen. "Ist ein Bier glanzfein oder unfiltriert, welche Farbe hat es und hält sich die Schaumkrone lange?", nennt Lisa Luginger Kriterien. Dann Riechen. "Hier kann ich schon erkennen, inwieweit das Bier hopfig ist oder welchen Malzcharakter es hat."

Zum Schluss Schmecken. "Bestätigt der Geschmack die ersten Eindrücke, gibt das Bier ein rundes Gesamtbild ab?", lautet hier eines der Kriterien. Im Unterschied zur Weinprobe wird tatsächlich geschluckt.

"Nur durch das Schlucken lässt sich die Bittere und Aromavielfalt im Abgang schmecken", erläutert Lisa Luginger.

Bei der Frage, welches Bier ihr am besten schmeckt, muss die hauptberufliche Journalistin nicht lange überlegen. Es ist das Rauchbier. "Als ich bei einem Besuch in Bamberg mein erstes Rauchbier getrunken habe, konnte ich es nicht fassen.

Es schmeckte so gut, das war für mich ein echtes Geschmackserlebnis. Ich habe mir dann überlegt, wie es sein kann, dass ich vorher noch nie eins getrunken habe." geb