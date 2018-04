Rösti, Püree oder Gnocchi

Die Knolle ist sehr vielseitig, kann als Gratin, Salat, Rösti, Gnocchi oder gebraten zubereitet werden. Außerdem gibt es viele verschiedene Sorten, zwischen denen gewählt werden kann.

"Kartoffeln zählen zu den wertvollsten Grundnahrungsmitteln", sagt Daniela Krehl, Ernährungsexpertin der Verbraucherzentrale Bayern. Weil sie einen hohen Lysin-Anteil haben, gehören sie zu den besten pflanzlichen Eiweißlieferanten. Mit 200 Gramm Kartoffeln lassen sich bereits etwa 30 Prozent des täglichen Kalium- und Vitamin-C-Bedarfs decken. Auch der Kochbuchautor Matthias Mangold schätzt Kartoffeln als sehr gesundes und leichtes Lebensmittel: "Der Wasseranteil ist hoch, und es steckt viel Wertvolles darin."



Von Anfang an gut würzen

Eines von Mangolds Lieblingsgerichten mit Kartoffeln ist ein ganz spezieller Salat: ein Grill-Kartoffelsalat. Dazu gart er festkochende Kartoffeln und lässt sie abkühlen. Dann schneidet er sie in Scheiben und legt sie mit etwas Fett auf eine Grillschale - das gibt ein besonderes Aroma. Schließlich werden die gegrillten Kartoffelscheiben mit einem Dressing aus Essig, Öl, Senf, etwas Zucker, Salz und Pfeffer vermischt. Bei Bedarf Kräuter wie Thymian oder Petersilie dazugeben.

Marcus Langer ist Küchenchef im Sterne-Restaurant "Bean&Beluga" in Dresden - bei seinen Gästen sind Quark-Rucola-Pellkartoffeln besonders beliebt. Ein weiterer Tipp des Profikochs: warmer Kartoffelschaum mit Nussbutter. Dafür die bereits gegarten Kartoffeln mit Milch und Gemüse- oder Geflügelfond bei 60 Grad in der Küchenmaschine mixen. Wer keine hat, kann das Ganze auch erhitzen und dann fein pürieren.

Besonderes Aroma bekommen Kartoffeln, wenn man - je nach Gericht und Geschmack - schon von vornherein gut würzt. Marcus Langer empfiehlt, Gewürze wie Kümmel oder Lorbeerblätter mit ins Kochwasser zu geben. Außerdem sollten beispielsweise Brat- und Salzkartoffeln nicht zu lange garen - sonst fallen sie später auseinander. "Auch das zu lange im Wasser liegen lassen nach dem Schälen bekommt der Kartoffel nicht gut", ergänzt Langer.



Bamberger Hörnchen für Bratkartoffeln

Generell empfiehlt Mangold, sich auch mal abseits der gängigen Sorten umzuschauen: "Je nach Saison gibt es auf dem Wochenmarkt oder im Hofladen eine gute Auswahl." In den ersten Monaten des Jahres gebe es zum Beispiel die Bamberger Hörnchen - sie sind klein und festkochend und deshalb gut für Bratkartoffeln geeignet. Für Kartoffelpuffer empfiehlt Küchenchef Langer mehligkochende Sorten wie die Bintje.

