Ostern im Frankenwald - soviel Glauben und Tradition muss sein. Die meisten Christen feiern im Rahmen von Gottesdiensten die Auferstehung Christi. Ostern ist aber auch das erste Fest im Jahr, das man gerne zusammen mit Freunden und mit der Familie gemütlich feiert. Die Osterfeiertage sind zudem mit einem langen Wochenende verbunden. Für viele Menschen ist das eine Gelegenheit, durchzuatmen und nach viel Hektik und Stress im Alltag etwas zur Ruhe zu kommen. Was liegt da näher, als sich zumindest an einem der Feiertage die qualitativ hochwertige regionale Gastronomie zu nutzen. Die Gastwirte sind bestens dafür gerüstet.

Zum Osterfest bieten viele Gastronomen fränkische und überregionale Spezialitäten in unterschiedlichen Variationen an. Es gibt verschiedene Fischgerichte, Braten und klassische Gerichte wie Lamm oder Hase.

Neben den leckeren Gerichten kann man sich in den Gaststätten des Frankenwaldes auf einen freundlichen und kompetenten Service freuen. Andere wiederum befürworten die Kombination aus einem späten Frühstück und Mittagessen in einem Gasthaus beziehungsweise zu Hause.

Dieser Osterbrunch ist vielfältig. Für jeden ist etwas dabei. Die Mischung zwischen kalten und warmen, sauren oder süßen sowie herzhaften Schmankerln auf einen Buffet bietet für jeden Geschmack das Richtige.

Auch für entspannte Stunden am Abend ist das Angebot vielfältig: oftmals bietet die hiesige Gastronomie gerade an Ostern eine Spezialitätenkarte, bestehend verschiedenen Salaten, Grillgerichten und Kurzgebratenem sowie leckeren Nachspeisen.

Damit die Gäste genug Appetit haben, könnte am Ostermorgen eine Eiersuche stattfinden. Und wer zusätzlichen Pfunden vorbeugen möchte, die wegen der zahlreichen Braten, Kuchen und Schokoladensünden zur Osterzeit drohen, der schwingt sich aufs Fahrrad und unternimmt eine Spritztour durch den Frankenwald. Er kann dabei die mit Osterkronen und Osterbrunnen geschmückten Ortschaften bestaunen. Als Alternative bieten sich Nordic-Walking-Stöcke an. Veronika Schadeck